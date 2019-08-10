«Медное солнце» с Владимиром Машковым претендует на международную награду

Сериал «Медное солнце
» с Владимиром Машковым
претендует на международную премию Content Innovation Awards 2019, сообщается на сайте
премии.
Российский проект представлен в номинации Global Spotlight Award, учрежденной в этом году – в ней будут отмечены лучшие международные драматические проекты, произведенные не на английском языке. В других номинациях заявлены сериалы «Чернобыль
», «Патрик Мелроуз
», «Побег из тюрьмы Даннемора
» и другие проекты.
Церемония вручения премии состоится 13 октября в Каннах в рамках работы телерынка MIPCOM 2019.