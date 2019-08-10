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«Медное солнце» с Владимиром Машковым претендует на международную награду

10 августа
2019 год

Новости кино >>
10 августа 2019
Сериал «Медное солнце» с Владимиром Машковым претендует на международную премию Content Innovation Awards 2019, сообщается на сайте премии.

«Медное солнце» с Владимиром Машковым претендует на международную награду

Российский проект представлен в номинации Global Spotlight Award, учрежденной в этом году – в ней будут отмечены лучшие международные драматические проекты, произведенные не на английском языке. В других номинациях заявлены сериалы «Чернобыль», «Патрик Мелроуз», «Побег из тюрьмы Даннемора» и другие проекты.

Церемония вручения премии состоится 13 октября в Каннах в рамках работы телерынка MIPCOM 2019.
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