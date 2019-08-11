Пирс Броснан станет самым красивым мужчиной Исландии

Пирс Броснан
присоединился к актерскому составу комедии «Евровидение
» (Eurovision), которую для Netflix снимет режиссер «Судьи
» Дэвид Добкин
, сообщает Deadline
.
фото: "Долгое падение"
Речь в фильме пойдет о двух борющихся между собой исландских музыкантах Ларсе Эрикссонге и Сигрит Эриксдоттир. Главные роли сыграют Уилл Феррелл
и Рэйчел Макадамс
соответственно.
Пирсу Броснану досталась роль отца Ларса – Эрика Эрикссонга, известного как самый красивый мужчина в Исландии.
Производство картины в данный момент идет в Великобритании и собственно Исландии.