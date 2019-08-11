Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Пирс Броснан станет самым красивым мужчиной Исландии

11 августа
2019 год

Новости кино >>
11 августа 2019
Пирс Броснан присоединился к актерскому составу комедии «Евровидение» (Eurovision), которую для Netflix снимет режиссер «Судьи» Дэвид Добкин, сообщает Deadline.

Пирс Броснан станет самым красивым мужчиной Исландии
фото: "Долгое падение"

Речь в фильме пойдет о двух борющихся между собой исландских музыкантах Ларсе Эрикссонге и Сигрит Эриксдоттир. Главные роли сыграют Уилл Феррелл и Рэйчел Макадамс соответственно.

Пирсу Броснану досталась роль отца Ларса – Эрика Эрикссонга, известного как самый красивый мужчина в Исландии.

Производство картины в данный момент идет в Великобритании и собственно Исландии.
версия для печати
Ссылки по теме
7 cамых популярных сериалов Netflix
Поиск по меткам
Американское киноинтернетКомедия
персоны
Пирс БроснанРэйчел МакадамсУилл Феррелл
фильмы
Судья

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Тимур Курбангалеев
7 августа ушёл из жизни актёр Тимур Курбангалеев.
Сергей Березин
5 августа ушёл из жизни композитор, певец Сергей Березин.
Вилли Токарев
4 августа ушёл из жизни певец Вилли Токарев.

День рождения >>

Илья Баскин
Станислав Белозеров
Сергей Жарков
Дмитрий Комов
Оскар Кучера
Александр Лабуш
Олег Мазуров
Лаура Пицхелаури
Виталий Юшков
Эмбет Дэвидц
Виола Дэвис
Крис Мессина
Жорж Риго
Оливье де Фюнес
Крис Хемсворт
Ян Чарльсон
все родившиеся 11 августа >>

Афиша кино >>

Игла
драма, триллер
СССР, 1988
7 социопатов
чёрная комедия
Испания, 2019
Angry Birds в кино 2
комедия, приключения, семейное кино
США, Финляндия, 2019
Ангел мой
драма, триллер
Австралия, США, 2019
Голоса с того света
мистика, триллер, фильм ужасов
Бразилия, 2018
Красивый бандит
детектив, комедия, криминальный фильм
Франция, 2018
Мобильный воин Гандам: Нарратив
боевик, научная фантастика, экранизация
Япония, 2018
Синяя бездна 2
драма, приключения, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2019
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
биография, драма
Великобритания, Канада, 2018
Однажды... в Голливуде
драма, комедия, триллер
США, 2019
Дора и Затерянный город
приключения, семейное кино
Австралия, США, 2019
Плюс один
комедия
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен