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Джейми Дорнан и Алек Болдуин сыграют в сериале «Доктор Смерть»

11 августа
2019 год

Новости кино >>
11 августа 2019
Джейми Дорнан исполнит главную роль в сериале «Доктор Смерть» (Dr.Death), основанном на одноименном подкасте, сообщает Variety.

Джейми Дорнан и Алек Болдуин сыграют в сериале «Доктор Смерть»

Сюжет основан на реальной истории Кристофа Данча, восходящей звезды нейрохирургии из Далласа. Его процветающая карьера оказалась под угрозой, когда пациенты, пришедшие к доктору на рутинные операции, оказывались искалеченными или вовсе умирали. Как только жертв «Доктора Смерти» стало много, двое других хирургов вместе с помощником окружного прокурора решили его остановить.

Помимо Дорнана, которому предстоит воплотить на экране Кристофа Данча, в сериале также сыграют Алек Болдуин и Кристиан Слэйтер. Они и будут двумя вышеописанными хирургами. Герой Болдуина – тихий и собранный сторонник системы, персонаж Слэйтера, напротив, дерзкий и импульсивный врач, который готов бороться с системой во имя справедливости.

Производством и продаже сериала стриминг-сервисам займется компания Universal Content Productions, ранее уже адаптировавшая подкасты для сериалов «Грязный Джон» и «Возвращение домой».
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