Уэсли Снайпс появится в сиквеле «Поездки в Америку»

Оригинальный фильм вышел на экраны в 1988 году и стал одним из хитов мирового проката, собрав почти 300 млн долларов. В ленте речь шла про африканского принца Акима, который отправился в Нью-Йорк, чтобы избежать договорного брака.
Главную роль играл Эдди Мерфи. Компанию ему составляли Арсенио Холл и Джеймс Эрл Джонс. Все три актера вернутся к своим ролям и в сиквеле, за постановку которого отвечает режиссер Крэйг Брюэр. В сиквеле Аким собирается стать королем страны Замунды, однако вынужден вернуться в США, так как узнает, что там живет его давно потерянный сын.