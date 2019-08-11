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Уэсли Снайпс появится в сиквеле «Поездки в Америку»

11 августа
2019 год

Новости кино >>
11 августа 2019
Уэсли Снайпс появится в сиквеле «Поездки в Америку» в роли африканского генерала, сообщает Variety.

Уэсли Снайпс появится в сиквеле «Поездки в Америку»
фото: "Поездка в Америку"

Оригинальный фильм вышел на экраны в 1988 году и стал одним из хитов мирового проката, собрав почти 300 млн долларов. В ленте речь шла про африканского принца Акима, который отправился в Нью-Йорк, чтобы избежать договорного брака.

Главную роль играл Эдди Мерфи. Компанию ему составляли Арсенио Холл и Джеймс Эрл Джонс. Все три актера вернутся к своим ролям и в сиквеле, за постановку которого отвечает режиссер Крэйг Брюэр. В сиквеле Аким собирается стать королем страны Замунды, однако вынужден вернуться в США, так как узнает, что там живет его давно потерянный сын.

На экранах фильм появится в декабре 2020 года.
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