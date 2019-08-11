Хоакин Феникс получит почетную награду на кинофестивале в Торонто

Трехкратный номинант на премию «Оскар» Хоакин Феникс получит почетную актерскую награду на Международном кинофестивале в Торонто, сообщается на официальном сайте смотра.
фото: Хоакин Феникс в образе Джокера
Организаторы фестиваля отмечают непревзойденный талант актера, его новаторский подход и разнообразие его ролей за 35-летнюю карьеру. В Торонто покажут новую работу Феникса «Джокер» режиссера Тодда Филлипса.
Вручение премии состоится 9 сентября. Вторая такая почетная актерская премия на нынешнем фестивале достанется Мэрил Стрип.