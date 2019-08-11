Бен Аффлек и Ана де Армас погрузятся в «Глубокие воды»

Создатели популярного сериала «Эйфория» Сэм Левинсон и Зак Хелм собираются взяться за экранизацию романа Патриции Хайсмит «Глубокие воды» (Deep Water), сообщает The Hollywood reporter.
фото: HBO
Роман Хайсмит, автора «Талантливого мистера Рипли», уже давно интересует американскую киноиндустрию. Так, в 2013 году Хелм уже адаптировал произведение для киноэкрана, тогда снимать фильм собирался Эдриан Лайн, режиссер культовых «9 ½ недель», однако постепенно этот проект сошел на нет. Теперь Хелм после успеха «Эйфории» пытается реанимировать старый замысел, причем Лайн по-прежнему числится в качестве режиссера.
В центре сюжета «Глубоких вод» – супружеская пара Вика и Мелинды, где жена спокойно изменяет мужу с бесчисленным количеством любовников. Вик знает об изменах – они давно договорились с женой об этом, однако по прошествии времени он уже не в силах сдерживать свою ревность и вынашивает план мести.