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Бен Аффлек и Ана де Армас погрузятся в «Глубокие воды»

11 августа
2019 год

Новости кино >>
11 августа 2019
Создатели популярного сериала «Эйфория» Сэм Левинсон и Зак Хелм собираются взяться за экранизацию романа Патриции Хайсмит «Глубокие воды» (Deep Water), сообщает The Hollywood reporter.

Бен Аффлек и Ана де Армас погрузятся в «Глубокие воды»
фото: HBO

Роман Хайсмит, автора «Талантливого мистера Рипли», уже давно интересует американскую киноиндустрию. Так, в 2013 году Хелм уже адаптировал произведение для киноэкрана, тогда снимать фильм собирался Эдриан Лайн, режиссер культовых «9 ½ недель», однако постепенно этот проект сошел на нет. Теперь Хелм после успеха «Эйфории» пытается реанимировать старый замысел, причем Лайн по-прежнему числится в качестве режиссера.

В центре сюжета «Глубоких вод» – супружеская пара Вика и Мелинды, где жена спокойно изменяет мужу с бесчисленным количеством любовников. Вик знает об изменах – они давно договорились с женой об этом, однако по прошествии времени он уже не в силах сдерживать свою ревность и вынашивает план мести.

До этого «Глубокие воды» экранизировались во Франции режиссером Мишелем Девилем в 1981 году, главные роли играли Изабель Юппер и Жан-Луи Трентиньян. В проекте, который готовят Левинсон и Хелм, главные роли могут сыграть Ана де Армас и Бен Аффлек. Сейчас с актерами ведутся переговоры на этот счет.
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персоны
Ана де АрмасБен АффлекМишель ДевильЭдриан ЛайнЖан-Луи ТрентиньянИзабель Юппер
фильмы
9 1/2 недельГлубокие водыТалантливый мистер Рипли

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