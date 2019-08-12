Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Мстители: Финал» стали лучшими на премии Teen Choice Awards

12 августа
2019 год

Новости кино >>
12 августа 2019
В Калифорнии раздали награды Teen Choice Awards – традиционными досками для серфинга отметили кумиров молодого поколения. В категории экшн-фильмов лучшим ожидаемо стал финал «Мстителей».

«Мстители: Финал» стали лучшими на премии Teen Choice Awards

Роберт Дауни мл. и Скарлетт Йоханссон названы лучшими актерами экшн-фильмов. Победа в категории фантастических картин досталась «Аладдину» Гая Ричи, актерские награды в этой группе получили Уилл Смит, сыгравший Джинни, и Наоми Скотт, исполнившая роль принцессы Жасмин.

Лучшей драматической лентой стала мелодрама «После», исполнители главных ролей в ней же – Джозефина Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин тоже ушли со своими досками для серфинга.

В комедийном блоке победу одержали «Безумно богатые азиаты» и актеры «Идеального свидания» Ной Сентинео и Лора Марано.

Лучшим драматическим сериалом стал «Ривердейл», а комедийным – завершившаяся в этом сезоне «Теория большого взрыва».
версия для печати
Ссылки по теме
Роджер Камбл снимет продолжение фильма «После»
Кинокомикс «Мстители: Финал» признан самым кассовым фильмом всех времён
«Аладдин»: Дай, Джинн, на счастье лампу мне
Великая синтетика: Что «Мстители: Финал» рассказывают о массовой культуре, мире вокруг и каждом из нас
«Теория большого взрыва» закончится 16 мая
Поиск по меткам
Американское киноЗарубежные сериалы
персоны
Роберт Дауни мл.Скарлетт ЙоханссонГай РичиНой СентинеоНаоми СкоттУилл Смит
фильмы
АладдинБезумно богатые азиатыИдеальное свиданиеМстители: ФиналРивердейлТеория Большого взрыва

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Тимур Курбангалеев
7 августа ушёл из жизни актёр Тимур Курбангалеев.

День рождения >>

Матлюба Алимова
Евгений Воскресенский
Артык Джаллыев
Матвей Зубалевич
Александр Ляпин
Павел Новиков
Лариса Саванкова
Валерия Федорович
Василий Фущич
Кэйси Аффлек
Джордж Гамильтон
Брюс Гринвуд
Джон Дерек
Питер Краузе
Освальдо Лапорт
Доминик Суэйн
все родившиеся 12 августа >>

Афиша кино >>

Игла
драма, триллер
СССР, 1988
7 социопатов
чёрная комедия
Испания, 2019
Angry Birds в кино 2
комедия, приключения, семейное кино
США, Финляндия, 2019
Ангел мой
драма, триллер
Австралия, США, 2019
Голоса с того света
мистика, триллер, фильм ужасов
Бразилия, 2018
Красивый бандит
детектив, комедия, криминальный фильм
Франция, 2018
Мобильный воин Гандам: Нарратив
боевик, научная фантастика, экранизация
Япония, 2018
Синяя бездна 2
драма, приключения, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2019
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
биография, драма
Великобритания, Канада, 2018
Однажды... в Голливуде
драма, комедия, триллер
США, 2019
Дора и Затерянный город
приключения, семейное кино
Австралия, США, 2019
Плюс один
комедия
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен