«Мстители: Финал» стали лучшими на премии Teen Choice Awards

В Калифорнии раздали награды Teen Choice Awards
– традиционными досками для серфинга отметили кумиров молодого поколения. В категории экшн-фильмов лучшим ожидаемо стал финал «Мстителей
».
Роберт Дауни мл.
и Скарлетт Йоханссон
названы лучшими актерами экшн-фильмов. Победа в категории фантастических картин досталась «Аладдину
» Гая Ричи
, актерские награды в этой группе получили Уилл Смит
, сыгравший Джинни, и Наоми Скотт
, исполнившая роль принцессы Жасмин.
Лучшей драматической лентой стала мелодрама «После
», исполнители главных ролей в ней же – Джозефина Лэнгфорд
и Хиро Файнс-Тиффин
тоже ушли со своими досками для серфинга.
В комедийном блоке победу одержали «Безумно богатые азиаты
» и актеры «Идеального свидания
» Ной Сентинео
и Лора Марано
.
Лучшим драматическим сериалом стал «Ривердейл
», а комедийным – завершившаяся в этом сезоне «Теория большого взрыва
».