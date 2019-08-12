Российский ответ «Шагу вперёд»: отрывок из фильма «Битва»

Кино-театр.ру
представляет отрывок из фильма «Битва»
режиссёра Анара Аббасова
(«Амун»
).
Стрит дансер Антон делает стремительную карьеру – его команда побеждает на всех баттлах, он признанный хореограф и все его будущее связано с танцем. Однако несчастный случай рушит все планы – Антон лишается слуха, а с ним и всех надежд. Оказавшись в пустом непривычном мире тишины, Антон постепенно понимает, что это не конец. Страсть к танцу, воля к победе и любовь к жизни подсказывают ему новый путь к заветной мечте. И его главная битва еще впереди.
Идея фильма принадлежит режиссёру, закончившему мастерскую Алексея Учителя
и Алексея Гелейна
во ВГИКе. В юности Анар Аббасов увлекался танцами, гастролировал вместе с танцевальным коллективом Crazy, участвовал в шоу MTV «Звезда танцпола» и даже ставил номера для «Фабрики звёзд».
«Во время учебы во ВГИКе я познакомился с Максимом Шейниным, руководителем танцевального коллектива слабослышащих ребят, которые выходили даже на обычные конкурсы
, – поделился Аббасов. – Тогда я снял документальный фильм о нем, а потом задумал полнометражное игровое кино, но долго не мог «поймать» сюжет»
.
Спустя некоторое время у Анара появилась идея рассказать о танцоре, который теряет слух, но несмотря на это пытается достичь успеха. Тогда он и соавтор сценария Андрей Курейчик
(«Движение вверх»
) встретились и поговорили с людьми, чьи истории могли лечь в основу картины.
«На самом деле огромное количество людей проходили внутренний путь от депрессии к «нахождению» настоящего себя, вопреки всему, и это касалось не только танца и глухоты, но и слепоты, и потери движения
, – рассказал Курейчик. – Для нас главным было не вызвать жалость и не спекулировать на этом, а показать историю про человека, который обрел силу именно проходя свой сложный путь и вышел на самостоятельную победу. Так что у нашего героя нет одного-единственного прототипа, этот персонаж - сборный, но в нем объединились реальные люди
».
На главную роль создатели картины хотели взять профессионального танцора, однако во время длительного кастинга так и не смогли найти того, кто смог бы драматически вытянуть такого героя. Именно поэтому в итоге выбор пал на актера кино и театра «Гоголь-центр» Риналя Мухаметова
, который не только уже играл персонажа с ограниченными возможностями (в фильме «Временные трудности»
), но и когда-то занимался брейк-дансом – что помогло ему органично выглядеть на экране.
«Я встретился с Риналем перед съемками, мы обсуждали сценарий, и я сразу сказал Анару, что это стопроцентное попадание
, - поддержал выбор актера на роль Антона Андрей Курейчик. - В Ринале есть самое главное для этой роли – драйв - потому что играть человека, который получил травму и страшно мучается, и все у него плохо, а потом вдруг побеждает, может только человек, который и в жизни на такое способен. В исполнителе этой роли должна была быть энергетика преодоления и энергетика победы, и это в Ринале есть
».
Остальные роли в ленте исполнили Анна Исаева
, Екатерина Кукуй
, Илья Антоненко
, Игорь Миркурбанов
, Виталий Коваленко
, Анфиса Семина
, Алла Еминцева
, Артем Карпов
и другие.
«Наверное, тот факт, что я по образованию артистка балета, сыграл свою роль на кастинге
, - считает Анна Исаева, сыгравшая возлюбленную главного героя Кэт. – Но балет – это абсолютно другая история, другая стилистика, это совершенно другие люди как в движении, так и в жизни. В балете всё строится по жёстким канонам, а в современном танце артисты находятся в постоянном поиске нового. В работе над «Битвой» мне очень помогло и то, что я сама для себя занималась современными направлениями в течение последних пяти лет. Получив роль в фильме, я была в восторге от возможности хоть ненадолго окунуться в этот мир, как мне показалось, абсолютно свободных и счастливых людей. В очередной раз я убедилась в том, как же важно иметь дело, которое тебя действительно зажигает и вдохновляет. Потому что именно эта сила может заставить тебя перевернуть мир и доказать невозможное
».
Чтобы снять по-настоящему честный фильм о современной российской дэнс-культуре, режиссер Анар Аббасов привлёк к производству известного хореографа Евгения Барышева
, а также множество танцоров, известных во всём мире, среди которых коллективы «House of Bonchinche», Top9, Тимур Камхадхе из команды «Predatorz», Атажан Аллаберенов и другие.
«Я не верил в российские фильмы о танцах
, - признался Евгений Барышев. – Но мы встретились с Анаром, он обрисовал, что хочет снять, и я ему поверил. Он поставил задачу придумать всё, что связано с танцами и воплотить это на съемочной площадке. Главное было показать жизнь танцора максимально правдоподобно без всяких спецэффектов и трюков, которые зачастую бывают в фильмах о танцах. Честно говоря, чаще всего в кино показывают не те танцы, о которых идет речь, например, говорится о стиле хип-хоп, но хип-хопа там мало, поэтому в «Битве» всё максимально честно, снимавшиеся ребята - профессионалы международного уровня, и они двигаются в тех стилях, которые заявлены в сюжете, а это - хип-хоп, брейкинг, локинг, крамп, паппинг, хаус и другие
».
Для роли потерявшего слух героя Риналь Мухаметов занимался с педагогом-сурдологом, чтобы освоить язык жестов: «Мой герой не является глухим, он становится оглохшим, а это совершенно другое психологическое состояние. И это - другая техника речи, поначалу человек говорит практически без изменений, произнося все буквы, немного меняя интонацию фраз, но со временем, если не вмешивается медицина, начинаются изменения. Поэтому на площадке всегда были люди из этой сферы, с которыми я консультировался, чтобы правдоподобно выглядеть в кадре
».
Действие «Битвы» создатели поместили в Санкт-Петербург, отыскав неизбитые локации: Анненкирхе на Кирочной улице, Канонерский остров между Морским каналом и Финским заливом, музей стритарта на территории завода слоистых пластиков.
В российском прокате «Битва»
начнётся 29 августа 2019 года.