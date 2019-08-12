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Москвичи Вячеслав Чепурченко, Вадим Дубровин и Павел Комаров попадают в глухую деревню

12 августа
2019 год

Новости кино >>
12 августа 2019
В сети появился новый трейлер комедийного хита от создателей «Интернов» - сериала «Жуки». Режиссёром проекта выступил Константин Смирнов («Zомбоящик»).


По сюжету три продвинутых москвича – Никита, Дэн и Артемий – разработали уникальное приложение TWIN, способное подбирать для пользователя идеальную пару. Приложением заинтересовался серьезный инвестор, готовый вложить миллионы в многообещающий проект. Чтобы довести детище до ума ребятам нужно всего несколько дней… Но если крупный инвестор готов подождать, то вот российская армия – нет.
Чтобы не сорвать сделку всей жизни, парни придумывают план: они устраиваются на альтернативную службу в глухой деревне Жуки Саратовской области, быстренько допиливают приложение, подписывают контракт, получают деньги и откупаются от армии. Все гениальное – просто! Но что-то пошло не так…
Личные вещи и компьютеры сгорели при пожаре, а вместе с ними растаяла надежда на осуществление задуманного. Ведь старенький компьютер здесь можно достать только позируя обнаженным, а поймать интернет получится исключительно с божьей помощью…
Не потеряться на нетронутой вай-фаем деревенской земле городским поможет строгий, но справедливый участковый Маслов. Он одновременно станет и их проводником в мир деревянных сортиров, и препятствием к возвращению домой. Помимо него приобщать москвичей к деревенскому раздолью будут только что откинувшийся с зоны амбал Толик, его неверная жена Ирина, продавщица сельпо, предприимчивый батюшка Александр и еще с десяток других колоритных персонажей, среди которых ветеринар и вахтовик, в чьем доме временно проживают герои.

Москвичи Вячеслав Чепурченко, Вадим Дубровин и Павел Комаров попадают в глухую деревню

Главные роли в сериале исполнили Вячеслав Чепурченко, Вадим Дубровин, Павел Комаров, Максим Лагашкин, Анастасия Акатова, Дмитрий Радонов, Валерий Новиков, Александр Робак, Владимир Епифанцев и Игорь Верник.

«Жуки» — это одна из тех настоящих комедий, которая полностью соответствует телеканалу ТНТ, - рассказал продюсер проекта Вячеслав Дусмухаметов. - Главные герои живут где-то в онлайне, в мире гаджетов и, как мне кажется, вынужденная поездка в деревню идёт им только на пользу. Думаю, что важно иногда одергивать себя и возвращаться к реальности, отрываться от телефона и компа. Многие себе этого позволить не могут, так как должны находиться в постоянном доступе 24 часа в сутки, а раз так, то можно посмотреть на эту жизнь со стороны. Да, они крутые разработчики, могут зарабатывать миллионы, но при этом, попадая в деревню, теряются и не способны обеспечить даже свои минимальные потребности. И тут каждый может задать себе вопрос — а что, если я однажды окажусь на их месте, как бы я поступил в той или иной ситуации? Не гугля и не спрашивая у Сири или Алисы, а рассчитывая только на свои силы».

Премьера комедийного сериала «Жуки» состоится на телеканале ТНТ уже 2 сентября.
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Москвичи Вячеслав Чепурченко, Вадим Дубровин и Павел Комаров попадают в глухую деревню фотографии
Москвичи Вячеслав Чепурченко, Вадим Дубровин и Павел Комаров попадают в глухую деревню фотографии
Москвичи Вячеслав Чепурченко, Вадим Дубровин и Павел Комаров попадают в глухую деревню фотографии
Москвичи Вячеслав Чепурченко, Вадим Дубровин и Павел Комаров попадают в глухую деревню фотографии
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