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Юлия Александрова станет «Красоткой!»

12 августа
2019 год

Новости кино >>
12 августа 2019
Кинокомпания «Марс Медиа» приступила к съемкам комедии «Красотка!» – полнометражного режиссерского дебюта актрисы Яны Гладких, в сентябре прошлого года отмеченной гран-при фестиваля «Движение» за свою короткометражку «Яна – это Аня наоборот», сообщает пресс-служба кинокомпании.

Юлия Александрова станет «Красоткой!»
фото: Пресс-служба кинокомпании "Марс Медиа"

Сценарий для фильма написала Евгения Хрипкова, работавшая над сериалами «Сладкая жизнь» и «Звоните ДиКаприо!». Главные роли исполняют Юлия Александрова, Андрей Бурковский, Григорий Калинин, Янина Студилина, Таисия Вилкова и другие.

В центре сюжета – обычная девушка Полина, которая однажды понимает, что проснулась настоящей красоткой и теперь перед ней открыты все двери.

«Этот фильм чрезвычайно важен для меня, поскольку это моя первая полнометражная картина. Рада, что делаю ее вместе с замечательной командой – оператор Федор Лясс, художник Тимофей Рябушинский, художник по костюмами Аня Чистова – под руководством «Марс Медиа». У нас заняты потрясающие артисты: Юля Александрова, Григорий Калинин, Андрей Бурковский, Лариса Кокоева, Максим Блинов! Сценарий написала прекрасная Женя Хрипкова, с которой мы нашли общий язык с самого начала, а это большая редкость и, на мой взгляд, залог успеха. Ни один фильм не создаётся легко, особенно, если команда такая амбициозная, как наша, и хочет сделать качественное, свежее кино. Нам интересно друг с другом, надеюсь, и картина получится такой же», – говорит Яна Гладких.

Съемки фильма проходят в Москве и Подмосковье и продлятся до середины сентября. Готова лента будет в следующем году.
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