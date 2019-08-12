Юлия Александрова станет «Красоткой!»

Кинокомпания «Марс Медиа» приступила к съемкам комедии «Красотка!» – полнометражного режиссерского дебюта актрисы Яны Гладких, в сентябре прошлого года отмеченной гран-при фестиваля «Движение» за свою короткометражку «Яна – это Аня наоборот», сообщает пресс-служба кинокомпании.
В центре сюжета – обычная девушка Полина, которая однажды понимает, что проснулась настоящей красоткой и теперь перед ней открыты все двери.
«Этот фильм чрезвычайно важен для меня, поскольку это моя первая полнометражная картина. Рада, что делаю ее вместе с замечательной командой – оператор Федор Лясс, художник Тимофей Рябушинский, художник по костюмами Аня Чистова – под руководством «Марс Медиа». У нас заняты потрясающие артисты: Юля Александрова, Григорий Калинин, Андрей Бурковский, Лариса Кокоева, Максим Блинов! Сценарий написала прекрасная Женя Хрипкова, с которой мы нашли общий язык с самого начала, а это большая редкость и, на мой взгляд, залог успеха. Ни один фильм не создаётся легко, особенно, если команда такая амбициозная, как наша, и хочет сделать качественное, свежее кино. Нам интересно друг с другом, надеюсь, и картина получится такой же», – говорит Яна Гладких.
Съемки фильма проходят в Москве и Подмосковье и продлятся до середины сентября. Готова лента будет в следующем году.