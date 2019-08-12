Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Иван Оганесян, Сергей Колос и Виталий Салий отправились в «Бухту глубокую»

12 августа
2019 год

Новости кино >>
12 августа 2019
Телеканал НТВ приступил к съёмкам остросюжетного детектива «Бухта глубокая», главные роли в котором исполняют Иван Оганесян, Сергей Колос и Виталий Салий, сообщает пресс-служба телеканала.

Иван Оганесян, Сергей Колос и Виталий Салий отправились в «Бухту глубокую»
фото: Пресс-служба канала НТВ

История повествует о настоящей мужской дружбе офицеров ВМФ, их характерах, ироничном и мужественном отношении к неудачам и трудностям, а также об испытаниях, через которые проходит дружба подводников.

Герой Дальневосточного флота, морской офицер в отставке Дмитрий Гаранин (Иван Оганесян) возвращается в город своего детства на Баренцевом море, чтобы встретиться с друзьями. Но одного из них – Сергея Лучникова (Евгений Славский) – убивают за несколько часов до встречи. Расследование, которое ведут Гаранин, Самохин (Сергей Колос), Цветков (Виталий Салий), приводит их к тайне подлодки, затонувшей более 20-ти лет назад: на этой лодке находились их отцы – все они погибли. Общее горе и последующие совместные годы учёбы в военно-морском училище в Петербурге накрепко сплотили четырёх ребят. Выясняя обстоятельства гибели друга, Гаранин ежедневно сталкивается с забытыми реалиями и проблемами, которые жители гарнизона, в том числе его друзья, предпочли бы сохранить в тайне.

«Съёмки наконец-то начались, и я безумно этому рад. Этот проект рассказывает о настоящей мужской дружбе, которая проходит испытание временем. Пока всё идёт по намеченному пути, но погода вносит свои коррективы. Сейчас мы находимся в экспедиции, в Мурманске, и погода сильно мешает работать, и на данный момент это наша основная проблема. Но мы не опускаем руки, делаем свою работу и прилагаем максимальные усилия, чтобы в итоге проект получился таким, каким мы его задумали», – говорит режиссёр Пётр Забелин.

Одной из основных локаций стало село Териберка на Мурманском берегу Кольского полуострова, которое вошло в топ-20 лучших мест для путешествия по версии журнала National Geographic. Зрители увидят главную и уникальную по своей атмосфере достопримечательность поселения – кладбище кораблей на берегу Баренцева моря. В кадре появятся исторические памятники: мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», который является настоящим символом города и в народе именуется «Алёшей», и памятник «Ждущая», который был открыт в 2012 году и посвящён всем женщинам, провожающим своих мужей в море. Также часть съёмок пройдет в Санкт-Петербурге, Кронштадте и Сестрорецке.
версия для печати
Ссылки по теме
Телеканал НТВ завершил съемки детектива «Реализация»
Телеканал НТВ снимает сериал про сыскную полицию
Иван Оганесян расследует серийные убийства в сериале «Тень за спиной»
Иван Оганесян: Сложность профессии – быть уверенным в том, что делаешь
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Сергей КолосИван ОганесянВиталий СалийЕвгений Славский
фильмы
Бухта Глубокая

фотографии >>
Иван Оганесян, Сергей Колос и Виталий Салий отправились в «Бухту глубокую» фотографии
Иван Оганесян, Сергей Колос и Виталий Салий отправились в «Бухту глубокую» фотографии
Иван Оганесян, Сергей Колос и Виталий Салий отправились в «Бухту глубокую» фотографии
Иван Оганесян, Сергей Колос и Виталий Салий отправились в «Бухту глубокую» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Матлюба Алимова
Евгений Воскресенский
Артык Джаллыев
Матвей Зубалевич
Александр Ляпин
Павел Новиков
Лариса Саванкова
Валерия Федорович
Василий Фущич
Кэйси Аффлек
Джордж Гамильтон
Брюс Гринвуд
Джон Дерек
Питер Краузе
Освальдо Лапорт
Доминик Суэйн
все родившиеся 12 августа >>

Афиша кино >>

Игла
драма, триллер
СССР, 1988
7 социопатов
чёрная комедия
Испания, 2019
Angry Birds в кино 2
комедия, приключения, семейное кино
США, Финляндия, 2019
Ангел мой
драма, триллер
Австралия, США, 2019
Голоса с того света
мистика, триллер, фильм ужасов
Бразилия, 2018
Красивый бандит
детектив, комедия, криминальный фильм
Франция, 2018
Мобильный воин Гандам: Нарратив
боевик, научная фантастика, экранизация
Япония, 2018
Синяя бездна 2
драма, приключения, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2019
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
биография, драма
Великобритания, Канада, 2018
Однажды... в Голливуде
драма, комедия, триллер
США, 2019
Дора и Затерянный город
приключения, семейное кино
Австралия, США, 2019
Плюс один
комедия
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен