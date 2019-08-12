Иван Оганесян, Сергей Колос и Виталий Салий отправились в «Бухту глубокую»

История повествует о настоящей мужской дружбе офицеров ВМФ, их характерах, ироничном и мужественном отношении к неудачам и трудностям, а также об испытаниях, через которые проходит дружба подводников.
Герой Дальневосточного флота, морской офицер в отставке Дмитрий Гаранин (Иван Оганесян) возвращается в город своего детства на Баренцевом море, чтобы встретиться с друзьями. Но одного из них – Сергея Лучникова (Евгений Славский) – убивают за несколько часов до встречи. Расследование, которое ведут Гаранин, Самохин (Сергей Колос), Цветков (Виталий Салий), приводит их к тайне подлодки, затонувшей более 20-ти лет назад: на этой лодке находились их отцы – все они погибли. Общее горе и последующие совместные годы учёбы в военно-морском училище в Петербурге накрепко сплотили четырёх ребят. Выясняя обстоятельства гибели друга, Гаранин ежедневно сталкивается с забытыми реалиями и проблемами, которые жители гарнизона, в том числе его друзья, предпочли бы сохранить в тайне.
«Съёмки наконец-то начались, и я безумно этому рад. Этот проект рассказывает о настоящей мужской дружбе, которая проходит испытание временем. Пока всё идёт по намеченному пути, но погода вносит свои коррективы. Сейчас мы находимся в экспедиции, в Мурманске, и погода сильно мешает работать, и на данный момент это наша основная проблема. Но мы не опускаем руки, делаем свою работу и прилагаем максимальные усилия, чтобы в итоге проект получился таким, каким мы его задумали», – говорит режиссёр Пётр Забелин.
Одной из основных локаций стало село Териберка на Мурманском берегу Кольского полуострова, которое вошло в топ-20 лучших мест для путешествия по версии журнала National Geographic. Зрители увидят главную и уникальную по своей атмосфере достопримечательность поселения – кладбище кораблей на берегу Баренцева моря. В кадре появятся исторические памятники: мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», который является настоящим символом города и в народе именуется «Алёшей», и памятник «Ждущая», который был открыт в 2012 году и посвящён всем женщинам, провожающим своих мужей в море. Также часть съёмок пройдет в Санкт-Петербурге, Кронштадте и Сестрорецке.