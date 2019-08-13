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Фредерик Бегбедер даёт Алексею Гуськову шанс на безбедную жизнь

13 августа
2019 год

Новости кино >>
13 августа 2019
Кино-театр.ру представляет трейлер иронической комедии «Элефант» сценариста и режиссёра Алексея Красовского («Праздник»), который снял свое имя с титров фильма из-за конфликта с продюсерами.


У добрых книжек про Слона Мишку был очень злобный автор. И, даже когда Валентину Шубину из-за болезни пересадили новое сердце, он предпочел, чтобы все прочее оставалось старым. Шубин давно развелся с женой и поссорился с дочерью, ради которой когда-то писал свои истории. Но писать продолжение он не хочет, тем более в компании навязанной ему приставучей сиделки. Хуже которой лишь то, что теперь у Шубина в самый неподходящий момент непроизвольно текут слезы…

Главные роли в картине сыграли Алексей Гуськов, Полина Агуреева, Евгения Дмитриева, Ян Цапник, Алиса Мынай, Ингрид Олеринская, Геннадий Смирнов, Игорь Хрипунов и Сергей Колос. Продюсерами выступили сам Гуськов, Сергей Сельянов, Яков Драбкин и Елена Дюффорт.

Фредерик Бегбедер даёт Алексею Гуськову шанс на безбедную жизнь

«Шубин не хочет забвения, как можно подумать, - рассказал о своём персонаже Алексей Гуськов. - Но не хочет и бесконечного напоминания о том периоде, когда действительно был счастлив, когда вокруг были любящие его люди, когда он создавал, сам того не зная, лучшие свои произведения. Эти произведения потом стали широко известны, и, хотя жизнь ушла вперед, поклонники книжек Шубина постоянно тянут его в прошлое. А ведь недаром говорят, что ты стоишь того, чего ты стоишь сейчас. Необходимо делать что-то новое. Все твои прошлые заслуги – в прошлом. И постоянное напоминание о них приводит к чувству, что ты хочешь стать незаметным, избегая возвращения назад. И это чувство, которое я также испытываю, но как актер, роднит меня с нашим героем. Эту реакцию, когда ему напоминают об его книгах, я искал в своей собственной жизни, и мне это было нетрудно».

Роль мецената, который уговаривает Шубина продолжить писательскую деятельность, исполнил известный французский писатель, актёр и режиссёр Фредерик Бегбедер. С Гуськовым они познакомились на съёмках ленты «Идеаль» в 2015-м году, где Алексей играл эксцентричного русского олигарха. На этот раз образ безумного богача достался Бегбедеру.

Фредерик Бегбедер даёт Алексею Гуськову шанс на безбедную жизнь

«Персонаж писателя, который больше не хочет писать, напоминает мне Обломова, а в диалогах моего собственного героя, французского бизнесмена и мецената Венсана, мне больше всего нравится сцена разговора по телефону с женой: дорогая, сейчас у меня люди, но перезвони мне через час, и мы обязательно поругаемся», - поделился француз.

Съёмки картины проходили во Санкт-Петербурге, хотя по изначальной задумке действие должно было развиваться во Франции.

В российский прокат «Элефант» выйдет 19 сентября 2019 года.
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Фредерик Бегбедер даёт Алексею Гуськову шанс на безбедную жизнь фотографии
Фредерик Бегбедер даёт Алексею Гуськову шанс на безбедную жизнь фотографии
Фредерик Бегбедер даёт Алексею Гуськову шанс на безбедную жизнь фотографии
Фредерик Бегбедер даёт Алексею Гуськову шанс на безбедную жизнь фотографии
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