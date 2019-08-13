Мадс Миккельсен посетит российский Comic Con

Актер Мадс Миккельсен станет специальным гостем шестого фестиваля поп-культуры Comic Con Russia, который пройдет в московском выставочном комплексе «Крокус Экспо» с 3 по 6 октября, сообщает пресс-служба смотра.
фото: Comic Con Russia
Миккельсен известен по роли доктора Ганнибала Лектера в сериале «Ганнибал», основанном на классической серии романов Томаса Харриса. Среди других его заметных работ — «Казино Рояль», «Королевский роман» и психологическая драма «Охота».
За последний год Миккельсен исполнил главную роль в фильме «Затерянные во льдах», а также в киноадаптации графической новеллы «Полярный» (Polar) от Netflix. Помимо этого, актер принял участие в работе над компьютерной игрой Хидео Кодзимы Death Stranding, подарив свой образ и голос главному антагонисту проекта.
Comic Con Russia пройдет в Москве в шестой раз с 3 по 6 октября в «Крокус Экспо» павильон №1. Одновременно с фестивалем состоится четырнадцатая ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».