Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Мадс Миккельсен посетит российский Comic Con

13 августа
2019 год

Новости кино >>
13 августа 2019
Актер Мадс Миккельсен станет специальным гостем шестого фестиваля поп-культуры Comic Con Russia, который пройдет в московском выставочном комплексе «Крокус Экспо» с 3 по 6 октября, сообщает пресс-служба смотра.

Мадс Миккельсен посетит российский Comic Con
фото: Comic Con Russia

Миккельсен известен по роли доктора Ганнибала Лектера в сериале «Ганнибал», основанном на классической серии романов Томаса Харриса. Среди других его заметных работ — «Казино Рояль», «Королевский роман» и психологическая драма «Охота».

В 2016 году актер сыграл злодея Кецилия в супергеройском фильме MARVEL «Доктор Стрэндж», а также снялся в роли имперского ученого Галена Эрсо в проекте «Изгой-Один. Звездные войны: Истории».

За последний год Миккельсен исполнил главную роль в фильме «Затерянные во льдах», а также в киноадаптации графической новеллы «Полярный» (Polar) от Netflix. Помимо этого, актер принял участие в работе над компьютерной игрой Хидео Кодзимы Death Stranding, подарив свой образ и голос главному антагонисту проекта.
Comic Con Russia пройдет в Москве в шестой раз с 3 по 6 октября в «Крокус Экспо» павильон №1. Одновременно с фестивалем состоится четырнадцатая ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».
версия для печати
Ссылки по теме
Мадс Миккельсен прилетел в Москву
Мадс Миккельсен впервые посетит Россию
Поиск по меткам
Comic-Con Russia
персоны
Мадс Миккельсен
фильмы
ГаннибалДоктор СтрэнджЗатерянные во льдахИзгой-один. Звёздные войны: ИсторииКазино РояльКоролевский романОхотаПолярный

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Юрий Батурин
Владимир Вдовиченков
Олеся Жураковская
Тамара Макарова
Андрей Соколов
Анна Терехова
Андрей Федорцов
Борис Чирков
Илья Шакунов
Мориц Бляйбтрой
Кшиштоф Кольбергер
Хайке Макач
Луис Мариано
Марселлу Новаес
Кася Смутняк
Катажина Херман
все родившиеся 13 августа >>

Афиша кино >>

Игла
драма, триллер
СССР, 1988
7 социопатов
чёрная комедия
Испания, 2019
Angry Birds в кино 2
комедия, приключения, семейное кино
США, Финляндия, 2019
Ангел мой
драма, триллер
Австралия, США, 2019
Голоса с того света
мистика, триллер, фильм ужасов
Бразилия, 2018
Красивый бандит
детектив, комедия, криминальный фильм
Франция, 2018
Мобильный воин Гандам: Нарратив
боевик, научная фантастика, экранизация
Япония, 2018
Синяя бездна 2
драма, приключения, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2019
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
биография, драма
Великобритания, Канада, 2018
Однажды... в Голливуде
драма, комедия, триллер
США, 2019
Дора и Затерянный город
приключения, семейное кино
Австралия, США, 2019
Плюс один
комедия
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен