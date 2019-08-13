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Новости кино Новый сезон «Короны» выйдет в ноябре Главную роль исполняет Оливия Колман.

Новости кино Данил Плужников записал саундтрек для «Команды мечты» В прокат лента выйдет 29 августа.

Ролики фильмов «Команда мечты». Саундтрек Заглавная песня фильма в исполнении Данила Плужникова.

Новости кино Мадс Миккельсен посетит российский Comic Con Фестиваль пройдет с 3 по 6 октября в Москве.

Лайфстайл 5 самых ярких актерских работ Владимира Вдовиченкова - в день его рождения От пацанской теле-классики до триумфа в Каннах