Данил Плужников записал саундтрек для «Команды мечты»

Кино-театр.ру
представляет клип на песню к фильму «Команда мечты»
в исполнении победителя третьего сезона проекта «Голос. Дети» Данила Плужникова
. Композиция получила название «Иди за мечтой».
«Когда мы задумались о том, кто же может спеть заглавную песню к нашему фильму, то выбор сразу пал на Данила
, - рассказал режиссер и продюсер ленты Филипп Абрютин
, - Сильный, стойкий, настоящий борец, но при этом добрый парень, который искренне любит жизнь и людей. Мы послали ему песню, которую написали для нас Евгений Загот (музыка) и Валерия Захарова (слова), и, к нашему счастью, Данил сказал да. «Иди за мечтой» - наш своеобразный гимн, ведь это очень важно мечтать и идти к тому, что задумал. Как бы трудно ни было!
»
«Мне понравилась песня, которую мне прислали
, - признался Данил Плужников. - Уверен, нельзя недооценивать силу мечты, но все-таки нужно помнить, что только мечтать - мало, нужно идти к своей цели, добиваться ее. Не бойтесь ошибаться, это лишь путь, набивать шишки – это нормально
».
«Команда мечты» - это история спортивного комментатора Степана Вершинина, который лишается работы на телевидении. В поисках новой он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает молодых жокеев, современных Ромео и Джульетту – Артура и Катю, которым предстоит выбор – победа или любовь. Самому Вершинину тоже придется понять, что для него важнее, - его сын или карьера.
Главные роли в фильме сыграли Тагир Метшин
, Ксения Золотова
, Анна Чурина
, Роман МадяновЯн Цапник
, Владимир Сычёв
, Юрий Стоянов
, Макар Абрютин
, Сергей Друзьяк
и другие. Режиссёрами выступили Филипп Абрютин («Трагедия в бухте Роджерс»
) и Максим Зыков
(«Универ. Новая общага»
).
В российский прокат «Команда мечты»
выйдет 29 августа.