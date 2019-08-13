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Данил Плужников записал саундтрек для «Команды мечты»

13 августа
2019 год

Новости кино >>
13 августа 2019
Кино-театр.ру представляет клип на песню к фильму «Команда мечты» в исполнении победителя третьего сезона проекта «Голос. Дети» Данила Плужникова. Композиция получила название «Иди за мечтой».


«Когда мы задумались о том, кто же может спеть заглавную песню к нашему фильму, то выбор сразу пал на Данила, - рассказал режиссер и продюсер ленты Филипп Абрютин, - Сильный, стойкий, настоящий борец, но при этом добрый парень, который искренне любит жизнь и людей. Мы послали ему песню, которую написали для нас Евгений Загот (музыка) и Валерия Захарова (слова), и, к нашему счастью, Данил сказал да. «Иди за мечтой» - наш своеобразный гимн, ведь это очень важно мечтать и идти к тому, что задумал. Как бы трудно ни было!»

Данил Плужников записал саундтрек для «Команды мечты»

«Мне понравилась песня, которую мне прислали, - признался Данил Плужников. - Уверен, нельзя недооценивать силу мечты, но все-таки нужно помнить, что только мечтать - мало, нужно идти к своей цели, добиваться ее. Не бойтесь ошибаться, это лишь путь, набивать шишки – это нормально».

«Команда мечты» - это история спортивного комментатора Степана Вершинина, который лишается работы на телевидении. В поисках новой он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает молодых жокеев, современных Ромео и Джульетту – Артура и Катю, которым предстоит выбор – победа или любовь. Самому Вершинину тоже придется понять, что для него важнее, - его сын или карьера.

Данил Плужников записал саундтрек для «Команды мечты»

Главные роли в фильме сыграли Тагир Метшин, Ксения Золотова, Анна Чурина, Роман МадяновЯн Цапник, Владимир Сычёв, Юрий Стоянов, Макар Абрютин, Сергей Друзьяк и другие. Режиссёрами выступили Филипп Абрютин («Трагедия в бухте Роджерс») и Максим Зыков («Универ. Новая общага»).

В российский прокат «Команда мечты» выйдет 29 августа.
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Данил Плужников записал саундтрек для «Команды мечты» фотографии
Данил Плужников записал саундтрек для «Команды мечты» фотографии
Данил Плужников записал саундтрек для «Команды мечты» фотографии
Данил Плужников записал саундтрек для «Команды мечты» фотографии
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