Новый сезон «Короны» выйдет в ноябре

Третий сезон британского сериала «Корона
» выйдет на стриминг-сервисе Netflix 17 ноября, сообщает Deadline
.
Действие нового сезона начнется в 1964 году и затронет такие события, как появление группы The Beatles и Чемпионат мира по футболу, который проходил в Англии в 1966 году.
Главную роль в этом сезоне играет обладательница премии «Оскар» Оливия Колман
. В третьей «Короне» также появятся Тобиас Мензис
, Бен Дэниелс
и Хелена Бонэм Картер
.
Сериал «Корона» выходит на Netflix c 2016 года. События первого сезона, в котором главную роль играла Клер Фой
, начинались в 1947 году, с ранних годов правления Елизаветы II. Сейчас уже идет производство четвертого сезона, действие которого сосредоточится на 1970-х, а в роли премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер появится актриса Джиллиан Андерсон
.