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Новый сезон «Короны» выйдет в ноябре

13 августа
2019 год

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13 августа 2019
Третий сезон британского сериала «Корона» выйдет на стриминг-сервисе Netflix 17 ноября, сообщает Deadline.

Новый сезон «Короны» выйдет в ноябре

Действие нового сезона начнется в 1964 году и затронет такие события, как появление группы The Beatles и Чемпионат мира по футболу, который проходил в Англии в 1966 году.

Главную роль в этом сезоне играет обладательница премии «Оскар» Оливия Колман. В третьей «Короне» также появятся Тобиас Мензис, Бен Дэниелс и Хелена Бонэм Картер.

Сериал «Корона» выходит на Netflix c 2016 года. События первого сезона, в котором главную роль играла Клер Фой, начинались в 1947 году, с ранних годов правления Елизаветы II. Сейчас уже идет производство четвертого сезона, действие которого сосредоточится на 1970-х, а в роли премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер появится актриса Джиллиан Андерсон.
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