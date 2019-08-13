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Данила Козловский завершил съемки фильма о ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

13 августа
2019 год

Новости кино >>
13 августа 2019
Данила Козловский завершил съемки своей второй режиссерской работы под рабочим названием «Когда падали аисты», где рассказывается об одном из эпизодов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба компании «Нон-стоп продакшн», участвующей в производстве ленты.

Данила Козловский завершил съемки фильма о ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
фото: Пресс-служба компании "Нон-стоп продакшн"

Съемки картины проходили на закрытых объектах АЭС в Курчатове, в студийных павильонах в Москве в Будапеште (на территории знаменитой венгерской киностудии Origo Studios) и в Хорватии. Главные роли в ленте исполняют сам Козловский, Оксана Акиньшина и Филипп Авдеев.

Лента «Когда падали аисты» – совместное производство компаний «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова и «ДК Интертеймент» Данилы Козловского. Это первый масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и людях, которым ценой своей жизни удалось предотвратить глобальную катастрофу и превращение большей части европейского континента в гигантскую зону отчуждения и необитаемую пустыню.

Выход в прокат фильма запланирован на 8 октября 2020 года.
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Данила Козловский завершил съемки фильма о ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС фотографии
Данила Козловский завершил съемки фильма о ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС фотографии
Данила Козловский завершил съемки фильма о ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС фотографии
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