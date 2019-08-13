Данила Козловский завершил съемки фильма о ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

Данила Козловский завершил съемки своей второй режиссерской работы под рабочим названием «Когда падали аисты», где рассказывается об одном из эпизодов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба компании «Нон-стоп продакшн», участвующей в производстве ленты.
фото: Пресс-служба компании "Нон-стоп продакшн"
Съемки картины проходили на закрытых объектах АЭС в Курчатове, в студийных павильонах в Москве в Будапеште (на территории знаменитой венгерской киностудии Origo Studios) и в Хорватии. Главные роли в ленте исполняют сам Козловский, Оксана Акиньшина и Филипп Авдеев.
Лента «Когда падали аисты» – совместное производство компаний «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова и «ДК Интертеймент» Данилы Козловского. Это первый масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и людях, которым ценой своей жизни удалось предотвратить глобальную катастрофу и превращение большей части европейского континента в гигантскую зону отчуждения и необитаемую пустыню.
Выход в прокат фильма запланирован на 8 октября 2020 года.