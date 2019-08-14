Завершились съемки сериала «Горячая точка» с Робаком, Жуковым и Поповым

Остросюжетный проект режиссера Дениса Карро расскажет о парне Жене (Робак), который возвращается из Чечни домой, но оказывается в новой «горячей точке»: вместе с бывшими сослуживцами он объявляет войну разгулявшемуся в городе бандитизму.
«История моего персонажа начинается в 1994 году, во время его службы в Чечне. За семь лет он научился воевать, но не научился жить. Жека своего рода альтруист. Элементарная человечность, не утерянная за время войны, не даёт ему пройти мимо трудностей его близких людей. Начинается все с того, что он узнает, что его девушка сидит на наркотиках и пытается помочь ей. Дальше – больше», – говорит Арсений Робак.
Герою Робака помогают друзья – Руслан (Назир Жуков) и Эдик (Павел Попов). Они столкнутся не только с криминалом, но и с местной городской властью, которая сама в сговоре с бандитами. Бывшим военным придется проявить стойкость не меньшую, чем на реальной войне. Однако теперь они сражаются на своей территории с врагом, умеющим притворяться и прятаться за официальными лицами.
«Мой персонаж Руслан Данилов, сослуживец и близкий друг Жеки, примерный семьянин, заботливый и чуткий муж, мягкий, но в редких случаях ему «срывает голову» и он уже не может сдержать пыл. Он мечется между войной, которую развернул Жека против криминала, и тем, чтобы успевать заботиться о беременной жене, в итоге успевает и там, и там. Руслан остается жив и здоров только потому, что никогда не преследовал своей выгоды», – отмечает Назир Жуков.
Павел Попов характеризует своего героя как «правильного, действующего по букве закона и готового прийти на помощь».
«Но обстоятельства ставят его перед сложным выбором: либо следовать указу, либо своей совести. Мой герой выбирает совесть, когда узнает о махинациях отца, поэтому у него острый внутренний конфликт», – подчеркивает актер.
Съёмочный период проекта длился шесть месяцев. Съёмки проходили в Москве и
Московской области.
Премьера остросюжетной драмы «Горячая точка» состоится на канале НТВ.