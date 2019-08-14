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В Украине снимают самый масштабный сериал об истории страны

14 августа
2019 год

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14 августа 2019
В Киеве начались съемки масштабного сериала «Сага», события которого охватывают украинскую историю с 1914 по 2014 годы, сообщает пресс-служба канала «Украина», по заказу которого снимается проект.

В Украине снимают самый масштабный сериал об истории страны
фото: Пресс-служба телеканала "Украина"

В сериале история страны будет рассказана через обычную семью Козак, шесть поколений которой станут свидетелями страшных событий, через которые пройдет страна – от мировых и советских репрессий до Чернобыля и революций. Но через все годы переживая измены, обиды и боль - Козаки пронесут любовь к своей семье, детям и родной стране.

«Это, пожалуй, самый грандиозный из проектов канала «Украина». Зрители увидят огромный кусок истории нашей страны, несколько поколений украинской семьи переживут на экране и войны, и революции, пройдут через личные испытания, будут любить, ненавидеть, предавать и исправлять собственные ошибки, но останутся семьей», – говорит главный продюсер департамента кино сериального производства канала «Украина» Наталья Стрибук.

По словам Сергея Баранова, одного из продюсеров кинокомпании «Три-Я-Да Продакшн», занимающейся производством картины, подобный по масштабу проект впервые снимают в Украине.

«"Сага" – первый украинский опыт съемок сериала, который охватывает различные исторические эпохи. Сегодня мало кто помнит о некоторых трагических событиях, которые пережила наша страна. Одной из особенностей фильма является то, что в нем задействованы около 300 профессиональных актеров, которые с удовольствием хотят принять участие в съемках», – отмечает продюсер.

В сериале снимаются Ада Роговцева, Наталка Денисенко, Дарья Плахтий, Александра Люта, Лилия Цвеликова, Игорь Пазич, Григорий Бакланов, Яков Кучеревский, Николай Боклан, Алина Коваленко, Юрий Дьяк. Режиссером выступает Дмитрий Лактионов.

Создатели фильма покажут Киев 1930-х годов, оккупированный оперный театр, Куреневскую трагедию и другие ключевые исторические события. Поскольку проект реализуется при поддержке Министерства культуры, большинство съемок проходят в музеях и с использованием большого количества антиквариата, а костюмы актеров полностью аутентичны. Специально для съемок саги построили две отдельные квартиры, в которых живут главные герои, и где в мельчайших подробностях передают смену эпох.

Премьера «Саги» состоится на телеканале «Украина».
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В Украине снимают самый масштабный сериал об истории страны фотографии
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