В Украине снимают самый масштабный сериал об истории страны

В Киеве начались съемки масштабного сериала «Сага», события которого охватывают украинскую историю с 1914 по 2014 годы, сообщает пресс-служба канала «Украина», по заказу которого снимается проект.
фото: Пресс-служба телеканала "Украина"
В сериале история страны будет рассказана через обычную семью Козак, шесть поколений которой станут свидетелями страшных событий, через которые пройдет страна – от мировых и советских репрессий до Чернобыля и революций. Но через все годы переживая измены, обиды и боль - Козаки пронесут любовь к своей семье, детям и родной стране.
«Это, пожалуй, самый грандиозный из проектов канала «Украина». Зрители увидят огромный кусок истории нашей страны, несколько поколений украинской семьи переживут на экране и войны, и революции, пройдут через личные испытания, будут любить, ненавидеть, предавать и исправлять собственные ошибки, но останутся семьей», – говорит главный продюсер департамента кино сериального производства канала «Украина» Наталья Стрибук.
По словам Сергея Баранова, одного из продюсеров кинокомпании «Три-Я-Да Продакшн», занимающейся производством картины, подобный по масштабу проект впервые снимают в Украине.
«"Сага" – первый украинский опыт съемок сериала, который охватывает различные исторические эпохи. Сегодня мало кто помнит о некоторых трагических событиях, которые пережила наша страна. Одной из особенностей фильма является то, что в нем задействованы около 300 профессиональных актеров, которые с удовольствием хотят принять участие в съемках», – отмечает продюсер.
Создатели фильма покажут Киев 1930-х годов, оккупированный оперный театр, Куреневскую трагедию и другие ключевые исторические события. Поскольку проект реализуется при поддержке Министерства культуры, большинство съемок проходят в музеях и с использованием большого количества антиквариата, а костюмы актеров полностью аутентичны. Специально для съемок саги построили две отдельные квартиры, в которых живут главные герои, и где в мельчайших подробностях передают смену эпох.
Премьера «Саги» состоится на телеканале «Украина».