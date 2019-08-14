Кино.Платформа Potential принимает заявки на сценарный конкурс сериалов

Кино.Платформа Potential до 31 августа принимает заявки на участие в конкурсах
художественных и документальных сериалов.
В конкурсе сценариев художественных сериалов три категории – телесериал, хай-концепт сериал для онлайн-платформы и веб-сериал. Заявка должна включать в себя название, логлайн, краткий синопсис, сценарий пилота, мотивационное письмо и посерийный план первого сезона сериала. Для конкурса документальных сериалов необходимо предоставить концепцию проекта, визуальную презентацию этой концепции и мотивационное письмо.
Шорт-листы финалистов будут опубликованы на сайте Кино.Платформа Potential до 10 сентября. Финалисты смогут презентовать свои проекты представителям ведущих российских кино-/телекомпаний и онлайн-платформ, в числе которых Яндекс.Студии, ТНТ-Premier, Start.ru, Yellow, Black & White, СТС Медиа, ТВ-3, Россия-1, НТВ. Помимо этого, автор лучшего по мнению жюри проекта сможет заключить с Продюсерским центром Potential контракт на девелопмент. Итоговый питчинг состоится в рамках Молодежного кинорынка Cinemarket, который пройдет в Санкт-Петербурге 25-27 октября.
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться по ccылке
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