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Новости кино Кино.Платформа Potential принимает заявки на сценарный конкурс сериалов Дедлайн – 31 августа.

Новости кино В Украине снимают самый масштабный сериал об истории страны Проект создается при поддержке Министерства культуры и по заказу канала «Украина».

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Спутник телезрителя «Любит не любит»: Ищите Ходченкову 14 августа, 18:45, TV1000 Русское кино