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Пришло время Генри Кавилла

14 августа
2019 год

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14 августа 2019
Стриминг-сервис Netflix наконец опубликовал дублированный на русский язык тизер-трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли.



Адаптация фэнтези-цикла Анджея Сапковского выйдет на сервисе осенью этого года. Кавиллу досталась роль Геральта. Фрейя Аллан стала Цири, Анья Чалотра – Йеннифер, Анна Шэффер сыграет Трисс Меригольд, а Лютика доверили Джои Бэти.

Пришло время Генри Кавилла

В качестве королевы Калантэ предстанет Джоди Мэй. Ярла Скеллиге Эйста сыграет Бьёрн Хлинюр Харальдссон. Компанию им также составят Адам Леви (Мышовур), Милли Брэйди (Ренфри), Майэнн Бёринг (Тиссая Де Врие), Ларс Миккельсен (Стрегобор), Мими Дивени (Фрингилья Виго), Терика Уилсон-Рид (Сабрина Глевиссиг) и другие актёры.

Шоураннером сериала выступает Лорен Шмидт. За постановку отвечают Алик Сахаров и Томаш Багиньский.
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