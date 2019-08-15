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Джеки Чан представит в Москве «Тайну печати дракона»

15 августа
2019 год

Новости кино >>
15 августа 2019
Актер и продюсер фильма «Тайна печати дракона» Джеки Чан представит картину в Москве, сообщает пресс-служба компании СТВ, участвующей в производстве ленты.

Джеки Чан представит в Москве «Тайну печати дракона»

Фильм выйдет в прокат 19 сентября, однако Джеки Чан будет в российской столице 10-го. Именно в этот день пройдет пресс-конференция, в которой также примут участие продюсеры Сергей Сельянов и Алексей Петрухин, режиссер Олег Степченко, актеры Юрий Колокольников и Анна Чурина.

Вечером 10 сентября в киноцентре «Октябрь» состоится светская премьера картины.

«Тайна печати дракона» – продолжение выходившего пять лет назад «Вия 3D». В нынешнем фильме английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай. Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов.
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