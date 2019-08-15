Виктория Толстоганова и Анна Снаткина найдут сокровища «Хозяйки горы»

«Киностудия КИТ» начала в Минске съемки мелодрамы «Хозяйка горы» по заказу телеканала «Россия 1», сообщает пресс-служба киностудии.
фото: Пресс-служба "Киностудии КИТ"
Действие проекта происходит в поселке Каменные в 1990-е. Каждый житель этого посёлка знает легенду о Хозяйке горы, бывшей владелице здешних изумрудных приисков, зеленоглазой княжне Тумановой. В кровавые революционные годы княжна спрятала свою шкатулку с редкими уральскими изумрудами. Даже под пытками Туманова не выдала свое сокровище и прокляла любого, кто захочет им завладеть. Камни эти будят алчность и нет сердца, способного устоять перед искушением. Люди с опаской произносят имя княжны, боясь накликать беду на свой дом. И только местная красавица 17-летняя Аленка бесстрашно бросает вызов Хозяйке горы – кричит ей: «Подари мне свои камушки!». В тот же день, под землей, в шахте, её отец находит тумановскую шкатулку…С этого момента меняется жизнь не только главной героини и её семьи, но и всего посёлка.
«Это тот редкий случай, когда сценарий позволяет режиссеру самому создать уникальный, небытовой мир. Есть некий поселок Каменный, который является заколдованным местом: здесь будет развиваться фантазийная история. Тут есть и ведьмы, и другая мистическая нежить. Я думаю, эта история сможет увлечь зрителя, как увлекла меня – я с нетерпением ждала сценария новых серий, пока не получила все!», – отмечает режиссер.
Проект будет сниматься не только в Минске, но и в Гродненской и Брестской областях, а также в Республике Адыгея. Премьера состоится на канале «Россия 1».