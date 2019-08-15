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Виктория Толстоганова и Анна Снаткина найдут сокровища «Хозяйки горы»

15 августа
2019 год

Новости кино >>
15 августа 2019
«Киностудия КИТ» начала в Минске съемки мелодрамы «Хозяйка горы» по заказу телеканала «Россия 1», сообщает пресс-служба киностудии.

Виктория Толстоганова и Анна Снаткина найдут сокровища «Хозяйки горы»
фото: Пресс-служба "Киностудии КИТ"

Действие проекта происходит в поселке Каменные в 1990-е. Каждый житель этого посёлка знает легенду о Хозяйке горы, бывшей владелице здешних изумрудных приисков, зеленоглазой княжне Тумановой. В кровавые революционные годы княжна спрятала свою шкатулку с редкими уральскими изумрудами. Даже под пытками Туманова не выдала свое сокровище и прокляла любого, кто захочет им завладеть. Камни эти будят алчность и нет сердца, способного устоять перед искушением. Люди с опаской произносят имя княжны, боясь накликать беду на свой дом. И только местная красавица 17-летняя Аленка бесстрашно бросает вызов Хозяйке горы – кричит ей: «Подари мне свои камушки!». В тот же день, под землей, в шахте, её отец находит тумановскую шкатулку…С этого момента меняется жизнь не только главной героини и её семьи, но и всего посёлка.

Главные роли играют Виктория Толстоганова, Анна Снаткина, Сергей Перегудов, Дмитрий Власкин, Наталья Аринбасарова, Евгений Пронин. Режиссером выступает Екатерина Двигубская.

«Это тот редкий случай, когда сценарий позволяет режиссеру самому создать уникальный, небытовой мир. Есть некий поселок Каменный, который является заколдованным местом: здесь будет развиваться фантазийная история. Тут есть и ведьмы, и другая мистическая нежить. Я думаю, эта история сможет увлечь зрителя, как увлекла меня – я с нетерпением ждала сценария новых серий, пока не получила все!», – отмечает режиссер.

Проект будет сниматься не только в Минске, но и в Гродненской и Брестской областях, а также в Республике Адыгея. Премьера состоится на канале «Россия 1».
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Виктория Толстоганова и Анна Снаткина найдут сокровища «Хозяйки горы» фотографии
Виктория Толстоганова и Анна Снаткина найдут сокровища «Хозяйки горы» фотографии
Виктория Толстоганова и Анна Снаткина найдут сокровища «Хозяйки горы» фотографии
Виктория Толстоганова и Анна Снаткина найдут сокровища «Хозяйки горы» фотографии
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