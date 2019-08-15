Продолжение сериала «Вне игры» выйдет 30 августа

Премьера второго сезона сериала «Вне игры» состоится 30 августа на видеосервисе START, сообщает пресс-служба сервиса.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
Продолжение сериала, впервые показанного весной 2018 года, вновь честно и иронично расскажет о мире большого футбола, семейных ценностях и близких каждому ситуациях выбора. Одна из самых трогательных и узнаваемых линий – развитие отношений Фила (Ростислав Бершауэр) и мамы Дениса Ольги (Анна Тараторкина). На горизонте вновь появляется бывший муж Ольги, Вася (Роман Индык), который хочет воссоединить семью.
«Сниматься в продолжении всегда немножко тревожно и страшно. Но я надеюсь, что мы превзойдем успех первого сезона. Акцент в продолжении сделан именно на человеке, его желаниях, возможностях и «невозможностях». Зритель истосковался по чему-то подлинному и настоящему, и когда удается именно это поставить во главе стола, тогда артистам интересно существовать, а от зрителей появляется хороший отклик. Мою героиню ждет достаточно непростое и волнительное переживание, но я верю в нее, в то, что она сможет принять правильное решение. Однако выбор, как могли понять зрители, не ее конек, поэтому ей придется понервничать. Она долго будет переживать, думать, как сделать лучше для сына», – говорит Анна Тараторкина.
В отношениях Саши (Никита Павленко) и Полины (Анастасия Куимова) тоже не всё гладко. Пара начинает жить вместе, но новый этап отношений оказывается серьезным испытанием для обоих. К тому же, начальник Полины Герман требует от девушки всё больше времени посвящать работе, а его методы по-прежнему далеки от честных. Конфликт ценностей и характеров – одна из центральных линий второго сезона.
Тем не менее, как утверждает автор идеи и генеральный продюсер проекта Алексей Троцюк, во втором сезоне будет и больше отношений, и спорта, а также больше серий. В предстоящем сезоне в сериале появятся и звезды футбола Сергей Юран, Руслан Нигматуллин, Валерий Шмаров, Дмитрий Сенников и другие. В общей сложности в съемках «Вне игры» приняли участие более 60 футболистов, были забиты около 100 мячей, а костюмеры отшили более 160 комплектов футбольной формы.
«Я могу сказать, что изюминка «Вне игры» в том, что всё – абсолютная правда, как история и перипетии вокруг персонажей, так и сам футбол. Это то, что действительно происходит в жизни людей, которые сталкиваются с миром большого футбола. Можно смело сказать, что у 99% персонажей есть прототипы в реальной жизни, и я сталкивался с ними, когда работал футбольным скаутом в ЦСКА. Эта «полудокументалистика» и делает сериал особенным. Я думаю, именно за это зрители и полюбили первый сезон», – говорит автор сценария и режиссер второго сезона Руслан Хачмамук.
Серии будут выходить по две в неделю каждую пятницу на видеосервисе START.