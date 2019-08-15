Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Продолжение сериала «Вне игры» выйдет 30 августа

15 августа
2019 год

Новости кино >>
15 августа 2019
Премьера второго сезона сериала «Вне игры» состоится 30 августа на видеосервисе START, сообщает пресс-служба сервиса.

Продолжение сериала «Вне игры» выйдет 30 августа
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Продолжение сериала, впервые показанного весной 2018 года, вновь честно и иронично расскажет о мире большого футбола, семейных ценностях и близких каждому ситуациях выбора. Одна из самых трогательных и узнаваемых линий – развитие отношений Фила (Ростислав Бершауэр) и мамы Дениса Ольги (Анна Тараторкина). На горизонте вновь появляется бывший муж Ольги, Вася (Роман Индык), который хочет воссоединить семью.

«Сниматься в продолжении всегда немножко тревожно и страшно. Но я надеюсь, что мы превзойдем успех первого сезона. Акцент в продолжении сделан именно на человеке, его желаниях, возможностях и «невозможностях». Зритель истосковался по чему-то подлинному и настоящему, и когда удается именно это поставить во главе стола, тогда артистам интересно существовать, а от зрителей появляется хороший отклик. Мою героиню ждет достаточно непростое и волнительное переживание, но я верю в нее, в то, что она сможет принять правильное решение. Однако выбор, как могли понять зрители, не ее конек, поэтому ей придется понервничать. Она долго будет переживать, думать, как сделать лучше для сына», – говорит Анна Тараторкина.

В отношениях Саши (Никита Павленко) и Полины (Анастасия Куимова) тоже не всё гладко. Пара начинает жить вместе, но новый этап отношений оказывается серьезным испытанием для обоих. К тому же, начальник Полины Герман требует от девушки всё больше времени посвящать работе, а его методы по-прежнему далеки от честных. Конфликт ценностей и характеров – одна из центральных линий второго сезона.

Тем не менее, как утверждает автор идеи и генеральный продюсер проекта Алексей Троцюк, во втором сезоне будет и больше отношений, и спорта, а также больше серий. В предстоящем сезоне в сериале появятся и звезды футбола Сергей Юран, Руслан Нигматуллин, Валерий Шмаров, Дмитрий Сенников и другие. В общей сложности в съемках «Вне игры» приняли участие более 60 футболистов, были забиты около 100 мячей, а костюмеры отшили более 160 комплектов футбольной формы.

«Я могу сказать, что изюминка «Вне игры» в том, что всё – абсолютная правда, как история и перипетии вокруг персонажей, так и сам футбол. Это то, что действительно происходит в жизни людей, которые сталкиваются с миром большого футбола. Можно смело сказать, что у 99% персонажей есть прототипы в реальной жизни, и я сталкивался с ними, когда работал футбольным скаутом в ЦСКА. Эта «полудокументалистика» и делает сериал особенным. Я думаю, именно за это зрители и полюбили первый сезон», – говорит автор сценария и режиссер второго сезона Руслан Хачмамук.

Серии будут выходить по две в неделю каждую пятницу на видеосервисе START.
версия для печати
Ссылки по теме
Start.ru подготовил сериал «Вне игры» специально к ЧМ-2018
Поиск по меткам
интернетРоссийские сериалы
персоны
Ростислав БершауэрРоман ИндыкАнастасия КуимоваНикита ПавленкоАнна ТараторкинаАлексей ТроцюкРуслан Хачмамук
фильмы
Вне игры

фотографии >>
Продолжение сериала «Вне игры» выйдет 30 августа фотографии
Продолжение сериала «Вне игры» выйдет 30 августа фотографии
Продолжение сериала «Вне игры» выйдет 30 августа фотографии
Продолжение сериала «Вне игры» выйдет 30 августа фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тыну Аав
14 августа скончался актёр Тыну Аав.
Валентин Воронин
14 августа ушёл из жизни актёр Валентин Воронин.
Владимир Сидорин
11 августа ушёл из жизни актёр Владимир Сидорин.

День рождения >>

Давид (Додо) Абашидзе
Екатерина Васильева
Галина Гудова
Валерия Заклунная
Александр Константинов
Михаил Филиппов
Людмила Хитяева
Ян Цапник
Пётр Шелохонов
Бен Аффлек
Барбара Буше
Этель Бэрримор
Энджела Бэссетт
Дженнифер Лоуренс
Дебра Мессинг
Наташа Хенстридж
все родившиеся 15 августа >>

Афиша кино >>

Игла
драма, триллер
СССР, 1988
7 социопатов
чёрная комедия
Испания, 2019
Angry Birds в кино 2
комедия, приключения, семейное кино
США, Финляндия, 2019
Ангел мой
драма, триллер
Австралия, США, 2019
Голоса с того света
мистика, триллер, фильм ужасов
Бразилия, 2018
Красивый бандит
детектив, комедия, криминальный фильм
Франция, 2018
Мобильный воин Гандам: Нарратив
боевик, научная фантастика, экранизация
Япония, 2018
Синяя бездна 2
драма, приключения, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2019
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
биография, драма
Великобритания, Канада, 2018
Однажды... в Голливуде
драма, комедия, триллер
США, 2019
Дора и Затерянный город
приключения, семейное кино
Австралия, США, 2019
Плюс один
комедия
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен