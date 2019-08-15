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Нил Бломкамп не будет снимать продолжение оригинального «Робокопа»

15 августа
2019 год

Новости кино >>
15 августа 2019
Нил БломкампРайон №9», «Робот по имени Чаппи»), чуть больше года назад назначенный режиссером продолжения оригинального «Робокопа», кажется, оставил свой пост.

Нил Бломкамп не будет снимать продолжение оригинального «Робокопа»

«Я снимаю новый хоррор/триллер, и студия MGM не может ждать/требует снимать "Робокопа" сейчас. Не терпится посмотреть его в кинотеатрах с другими фанатами», – написал постановщик в своем Twitter-аккаунте.

Киностудия MGM назначила режиссёра ответственным за постановку фантастического триллера «Робокоп возвращается», заявленного в качестве прямого сиквела оригинала Пола Верховена, в июле прошлого года.

По сюжету, который придумали в конце 1980-х Эдвард Ноймайер и Майкл Майнер, робот-полицейский возвращается на улицы Детройта для того, чтобы вернуть ему мир и порядок.

Старый сценарий должен был довести до ума Джастин Роудс, работавший над «Терминатором 6» Тима Миллера. Других подробностей не сообщалось.
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