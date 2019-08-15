Нил Бломкамп не будет снимать продолжение оригинального «Робокопа»

Нил Бломкамп
(«Район №9
», «Робот по имени Чаппи
»), чуть больше года назад назначенный режиссером продолжения оригинального «Робокопа
», кажется, оставил свой пост.
«Я снимаю новый хоррор/триллер, и студия MGM не может ждать/требует снимать "Робокопа" сейчас. Не терпится посмотреть его в кинотеатрах с другими фанатами
», – написал постановщик в своем Twitter-аккаунте
.
Киностудия MGM назначила режиссёра ответственным за постановку фантастического триллера «Робокоп возвращается», заявленного в качестве прямого сиквела оригинала Пола Верховена
, в июле прошлого года.
По сюжету, который придумали в конце 1980-х Эдвард Ноймайер
и Майкл Майнер
, робот-полицейский возвращается на улицы Детройта для того, чтобы вернуть ему мир и порядок.
Старый сценарий должен был довести до ума Джастин Роудс
, работавший над «Терминатором 6
» Тима Миллера
. Других подробностей не сообщалось.