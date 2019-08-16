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Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби

16 августа
2019 год

Новости кино >>
16 августа 2019
Актер Юэн Макгрегор вновь может сыграть мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в проекте, который разрабатывается для платформы Disney+, сообщает Variety.

Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби

Детали сольного проекта, посвященного знаменитому джедаю, пока не известны, но издание подтвердило, что Disney ведет переговоры с Макгрегором, который играл Кеноби в I-III Эпизодах «Звездных войн» Джорджа Лукаса.

Если новая история Оби-Вана Кеноби все-таки будет запущена в производство, то она станет третьим проектом Lucasfilm и платформы Disney+, которая должна заработать в ноябре этого года. Тогда же на ней выйдет сериал Джона Фавро «Мандалорец». Кроме того, в производстве находится еще и сериал о Кассиане Андоре из «Изгоя-один». Его и в фильме, и в сериале играет Диего Луна.
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