Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби

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16 августа Проект Jazz break сайта Кино-театр.ру и телеканала «Продвижение» отмечен всероссийской премией Он стал лауреатом XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега».

15 августа Нил Бломкамп не будет снимать продолжение оригинального «Робокопа» Кажется, режиссер не сошелся по графику со студией MGM.

15 августа Продолжение сериала «Вне игры» выйдет 30 августа Серии будут выходить по две в неделю каждую пятницу на видеосервисе START.