Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби

Актер Юэн Макгрегор
вновь может сыграть мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в проекте, который разрабатывается для платформы Disney+, сообщает Variety
.
Детали сольного проекта, посвященного знаменитому джедаю, пока не известны, но издание подтвердило, что Disney ведет переговоры с Макгрегором, который играл Кеноби в I
-III
Эпизодах «Звездных войн
» Джорджа Лукаса
.
Если новая история Оби-Вана Кеноби все-таки будет запущена в производство, то она станет третьим проектом Lucasfilm и платформы Disney+, которая должна заработать в ноябре этого года. Тогда же на ней выйдет сериал Джона Фавро
«Мандалорец
». Кроме того, в производстве находится еще и сериал о Кассиане Андоре из «Изгоя-один
». Его и в фильме, и в сериале играет Диего Луна
.