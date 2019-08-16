Проект Jazz break сайта Кино-театр.ру и телеканала «Продвижение» отмечен всероссийской премией

Познавательно-развлекательный проект о месте джаза в мировом кинематографе Jazz break
телеканала «Продвижение» и сайта Кино-театр.ру стал лауреатом XV Всероссийского фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега», который завершился в городе Тарусе Калужской области.
Проект был отмечен в категории «Лучшая серия (сюжетов, репортажей) телевизионных работ».
Цикл программ Jazz break – онлайн-проект телеканала «Продвижение», стартовавший при информационной поддержке kino-teatr.ru
в апреле этого года. Он рассказывает о месте джаза в истории мирового кинематографа. Jazz break – это специальное понятие в джазовом сленге, обозначающее короткую сольную музыкальную вставку-импровизацию. Оригинальный формат и стильная подача призваны сделать проект доступным и интересным современному зрителю. Авторы цикла смогли подобрать новую форму разговора со зрителем, которая позволяет обратить его внимание не только на советскую, но и мировую классику кинематографа через музыку джаза, сделать акцент на шедеврах кино, не утративших актуальность по сей день. Выпуски проекта можно найти на главной странице сайта kino-teatr.ru, на YouTube телеканала «Продвижение»
. Следить за жизнью проекта и узнавать свежие джазовые новости можно на Instagram-странице проекта @_jazzbreak
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Фестиваль телевизионных фильмов и программ «Берега» проводится с 2004 года. Организаторами выступают филиал «ВГТРК» ГТРК «Калуга» и администрация Тарусского района при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и патронате ВГТРК. В этом году на конкурс «Берега» было подано около 250 заявок из более чем 60 регионов России. Свои работы представили телекомпании и независимые творческие коллективы.