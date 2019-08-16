ревью

Новости театра Театр Волкова возглавит Сергей Пускепалис Его концепция развития театра признана экспертами лучшей.

Ролики фильмов «Король Лев». Саундтрек Легендарная песня из оригинального мультфильма в новой версии.

Новости кино Проект Jazz break сайта Кино-театр.ру и телеканала «Продвижение» отмечен всероссийской премией Он стал лауреатом XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега».

Новости кино Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби Проект разрабатывается для платформы Disney+.

Ролики фильмов «BTS: Открой свою душу. Фильм» История одной из самых популярных корейских поп-групп современности.

Ролики фильмов «Вудсток: Три дня, изменившие поколение» История легендарного фестиваля 1969 года, который посетило более полумиллиона человек.

Новости кино Нил Бломкамп не будет снимать продолжение оригинального «Робокопа» Кажется, режиссер не сошелся по графику со студией MGM.