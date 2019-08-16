Второй сезон сериала «Шифр» выйдет весной 2020-го

анонс

16 августа Проект Jazz break сайта Кино-театр.ру и телеканала «Продвижение» отмечен всероссийской премией Он стал лауреатом XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега».

16 августа Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби Проект разрабатывается для платформы Disney+.

15 августа Нил Бломкамп не будет снимать продолжение оригинального «Робокопа» Кажется, режиссер не сошелся по графику со студией MGM.