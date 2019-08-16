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Второй сезон сериала «Шифр» выйдет весной 2020-го

16 августа
2019 год

Новости кино >>
16 августа 2019
Компания Sony Pictures Television Russia начала съемки второго сезона сериала «Шифр» с Еленой Пановой, Марьяной Спивак, Екатериной Вилковой и Яной Дюбуи в главных ролях, сообщается на официальной странице компании в Facebook.

Второй сезон сериала «Шифр» выйдет весной 2020-го
фото: https://www.facebook.com/sonypicturestelevisionrussia

К своим ролям вернутся полюбившиеся по первому сезону актрисы, а также Сергей Пускепалис и Олег Гаас. Режиссером вновь выступает Вера Сторожева. Премьера второго сезона запланирована на весну 2020 года.

Первый сезон «Шифра» вышел на Первом канале в марте этого года и сразу же завоевал популярность. Действие сериала разворачивается в конце 1950-х в Москве, где спустя годы встречаются четыре женщины, во время войны работавшие в спецотделе ГРУ. Они сходятся вновь, чтобы вести расследования и помогать следственным органам в особо запутанных делах. Обладая феноменальными аналитическими способностями, Ирина, Анна, Софья и Катерина, рискуя собой, а также благополучием собственных семей, ловят преступников, которые угрожают жизни простых людей и всей стране в целом.
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