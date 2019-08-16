Второй сезон сериала «Шифр» выйдет весной 2020-го

К своим ролям вернутся полюбившиеся по первому сезону актрисы, а также Сергей Пускепалис и Олег Гаас. Режиссером вновь выступает Вера Сторожева. Премьера второго сезона запланирована на весну 2020 года.
Первый сезон «Шифра» вышел на Первом канале в марте этого года и сразу же завоевал популярность. Действие сериала разворачивается в конце 1950-х в Москве, где спустя годы встречаются четыре женщины, во время войны работавшие в спецотделе ГРУ. Они сходятся вновь, чтобы вести расследования и помогать следственным органам в особо запутанных делах. Обладая феноменальными аналитическими способностями, Ирина, Анна, Софья и Катерина, рискуя собой, а также благополучием собственных семей, ловят преступников, которые угрожают жизни простых людей и всей стране в целом.