Провинциальный чиновник Алексей Вертков получает «чёрную метку»

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Пока же стартовали съемки.

Он стал лауреатом XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега».

Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби

15 августа

Нил Бломкамп не будет снимать продолжение оригинального «Робокопа»

Кажется, режиссер не сошелся по графику со студией MGM.