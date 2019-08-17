Провинциальный чиновник Алексей Вертков получает «чёрную метку»

Кино-театр.ру
представляет тизер-трейлер драмы «Воскресенье»
режиссёра Светланы Проскуриной
(«До свидания, мама»
).
По сюжету известный чиновник из мэрии провинциального российского города получает записку: «Скоро умрешь». Не придав этому значения, он готовится провести очередное воскресенье по намеченному графику – семейные вопросы, личное, работа, разное... Но это воскресенье пройдёт по-другому. С утра оно покатится с горы, сметая по пути все планы, внешнее благополучие, и, возможно, жизнь.
Ведущие роли в картине исполнили Алексей Вертков
, Вера Алентова
, Владимир Ильин
, Александра Ребенок
, Илья Викторов
, Максим Битюков
, Елена Фатюшина
, Агния Кузнецова
, Маша Леонова
, Марина Брусникина
, Юлия Ромашкина
, Никита Тарасов
, Александр Марин
, Мария Голицына
, Диана Гиль
, Тимур Ефременков
и Сергей Глазунов
.
«Все главное, вся суть и смысл этого фильма заключены в герое, проникновенно сыгранном Алексеем Вертковым
, - поделилась Светлана Проскурина. - Чудесное, не совсем из нашего времени усталое лицо. Лицо, за которое человек отвечает, и которое с трудом вписывается в окружающую жизнь, в привычный ад. Лицо, из последних сил сохраняющее свое достоинство.
Этого героя не надо судить по поступкам. Их почти нет. Он замер, самоустранился. Его надо понять – понять эту меру отчаяния от самого себя, понять страстность желания ответить на вопросы: где настоящее, какое оно?! Где настоящая жизнь, где семья, где любовь, в чем твоя состоятельность, важно ли быть успешным или в этом и есть подвох?!
Герой переходит от одной ситуации к другой и нисколько не меняется. Он устойчив. Здесь нет причинно-следственной связи. Лев Толстой писал об отце: «бездействием он сохранял свою независимость». Это характеризует и нашего героя. Воля распадается, устраняется и торжествует одновременно. Это воля к мощному, почти насильственному к чему-то помимо нас живущему, неведомому, несформулированному.
Подобное настроение посещает самых разных персонажей нашей картины. Независимо от их характеров, их глубины и сути. Может быть, это связано с устойчивой утратой смыслов. Нет смысла «быть» или нет ответа на вопрос «зачем быть?!». И тогда остается заплыть так далеко, чтобы не знать, где ты. Доплыть до состояния освобождения, как какой-нибудь затерянный, ничей кораблик, скользящий по реке мимо неизвестного города…
По форме мы имеем простой сюжет: один день, один герой. Сюжет повествователен, но по конечному смыслу – времени нет, и герой исчезает в пространстве, как любой герой
».
Название ленты отсылает к роману Льва Николаевича Толстого. По словам режиссёра, «Воскресенье» запечатлело трагедию «лишнего человека» XXI века, перебравшегося из литературы XIX и подстроившегося под современные реалии. Фильм получил диплом Федерации киноклубов России на 41-м ММКФ.
В российский прокат «Воскресенье»
выйдет 19 сентября 2019 года.