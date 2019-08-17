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Провинциальный чиновник Алексей Вертков получает «чёрную метку»

17 августа
2019 год

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17 августа 2019
Кино-театр.ру представляет тизер-трейлер драмы «Воскресенье» режиссёра Светланы Проскуриной («До свидания, мама»).


По сюжету известный чиновник из мэрии провинциального российского города получает записку: «Скоро умрешь». Не придав этому значения, он готовится провести очередное воскресенье по намеченному графику – семейные вопросы, личное, работа, разное... Но это воскресенье пройдёт по-другому. С утра оно покатится с горы, сметая по пути все планы, внешнее благополучие, и, возможно, жизнь.

Ведущие роли в картине исполнили Алексей Вертков, Вера Алентова, Владимир Ильин, Александра Ребенок, Илья Викторов, Максим Битюков, Елена Фатюшина, Агния Кузнецова, Маша Леонова, Марина Брусникина, Юлия Ромашкина, Никита Тарасов, Александр Марин, Мария Голицына, Диана Гиль, Тимур Ефременков и Сергей Глазунов.

Провинциальный чиновник Алексей Вертков получает «чёрную метку»

«Все главное, вся суть и смысл этого фильма заключены в герое, проникновенно сыгранном Алексеем Вертковым, - поделилась Светлана Проскурина. - Чудесное, не совсем из нашего времени усталое лицо. Лицо, за которое человек отвечает, и которое с трудом вписывается в окружающую жизнь, в привычный ад. Лицо, из последних сил сохраняющее свое достоинство.
Этого героя не надо судить по поступкам. Их почти нет. Он замер, самоустранился. Его надо понять – понять эту меру отчаяния от самого себя, понять страстность желания ответить на вопросы: где настоящее, какое оно?! Где настоящая жизнь, где семья, где любовь, в чем твоя состоятельность, важно ли быть успешным или в этом и есть подвох?!
Герой переходит от одной ситуации к другой и нисколько не меняется. Он устойчив. Здесь нет причинно-следственной связи. Лев Толстой писал об отце: «бездействием он сохранял свою независимость». Это характеризует и нашего героя. Воля распадается, устраняется и торжествует одновременно. Это воля к мощному, почти насильственному к чему-то помимо нас живущему, неведомому, несформулированному.
Подобное настроение посещает самых разных персонажей нашей картины. Независимо от их характеров, их глубины и сути. Может быть, это связано с устойчивой утратой смыслов. Нет смысла «быть» или нет ответа на вопрос «зачем быть?!». И тогда остается заплыть так далеко, чтобы не знать, где ты. Доплыть до состояния освобождения, как какой-нибудь затерянный, ничей кораблик, скользящий по реке мимо неизвестного города…
По форме мы имеем простой сюжет: один день, один герой. Сюжет повествователен, но по конечному смыслу – времени нет, и герой исчезает в пространстве, как любой герой».

Название ленты отсылает к роману Льва Николаевича Толстого. По словам режиссёра, «Воскресенье» запечатлело трагедию «лишнего человека» XXI века, перебравшегося из литературы XIX и подстроившегося под современные реалии. Фильм получил диплом Федерации киноклубов России на 41-м ММКФ.

В российский прокат «Воскресенье» выйдет 19 сентября 2019 года.
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Провинциальный чиновник Алексей Вертков получает «чёрную метку» фотографии
Провинциальный чиновник Алексей Вертков получает «чёрную метку» фотографии
Провинциальный чиновник Алексей Вертков получает «чёрную метку» фотографии
Провинциальный чиновник Алексей Вертков получает «чёрную метку» фотографии
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