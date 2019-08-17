Сергей Бурунов и Евгений Миронов озвучили персонажей «Белки и Стрелки 3»

C 20 июля по 2 сентября на киностудии КиноАтис проходит озвучание третьей части анимационной франшизы «Белка и Стрелка»
. Свои голоса героям фильма подарили Евгений Миронов
, Сергей Бурунов
, Сергей Шнуров
(Инопланетянин) и Ирина Пегова
(Стрелка).
Евгений Миронов озвучил крыса Веню, как и во всех предыдущих частях картины. В третьем фильме ему выделено особое место. Несмотря на то, что Веня - хитрюга и отъявленный юморист, когда опасность грозит его друзьям, он становится серьезным и действует абсолютно бесстрашно.
«В третьей части моему персонажу уделено большее внимание, чем в предыдущих. И он его полностью заслуживает
, - считает Евгений Миронов. - Мне особенно приятно, когда говорят, что это сделано по просьбе зрителей. В первых двух частях Веня то хвостом, то носом пытался попасть в кадр к главным персонажам – Белке и Стрелке, войти, так сказать в историю. И к третьей части ему это сделать удалось.
Мой персонаж отвечает в фильме за юмор. И когда мне позволяет режиссер, я даже добавляю что-то от себя. Эта работа ничуть не отличается от роли в театре или кино. В третьей части Веню настигает состояние влюбленности, мне интересно наблюдать за его поступками, проживать все вместе с ним. Для меня Веня – настоящий супергерой
».
Актёру театра и кино Сергею Бурунову досталась небольшая, но яркая роль - обаятельного и смешного тюленя Яши, дяди крыса Вени. Яша простоват, весел и добр со всеми, он искренне пытается помочь в спасении планеты, но у него все выходит наперекосяк.
«Яша – престарелый и неуклюжий, но очень обаятельный тюлень
, - рассказал Сергей Бурунов о своём персонаже. - Я определенно проникся к нему симпатией. Думаю, что маленьким зрителям он обязательно понравится.
В озвучке есть свои сложности. Правды никто не отменял. Поэтому когда артист стоит перед микрофоном, ему не просто нужно произнести все фразы в сценарии, но и сыграть и прожить все за своего героя. С технической стороны - например, попасть в синхрон или подобрать интонацию, – все просто, а создать правдивый и объемный образ героя – это уже вопрос навыков и возможностей артиста.
Можно с уверенностью сказать, что анимация сейчас достигла неимоверных высот. Появились герои, характеры и психология которых бесподобно прописаны. Поднимаются настолько важные и актуальные темы, что анимационные фильмы интересно смотреть не только детям, но и взрослым
».
По сюжету у берегов Кубы происходит загадочная аномалия – огромный водяной смерч всасывает воду, осушая океан. Решением советского командования, Белка и Стрелка отправляются к острову братских народов с разведывательной миссией. Красочная Куба, лазурная гладь океана и окутанный тайнами подводный мир встретят старых друзей. Им предстоит пройти череду опасных приключений, которые не только приведут их к разгадке Кубинской аномалии, но и проверят их дружбу на прочность.
Режиссёром мультфильма выступила Инна Евланникова
. Над сценарием работали Ольга Никифорова
, Артём Милованов
и Данил Троценко
, а продюсерские функции выполняют Сергей Зернов
и Вадим Сотсков
.
В Российский прокат «Белка и Стрелка 3»
выйдет 30 апреля 2020 года.