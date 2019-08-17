Умер Питер Фонда

16 августа
в возрасте 79
лет умер американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер Питер Фонда
.
Согласно TMZ
, Фонда скончался в пятницу утром в кругу семьи у себя дома в Лос-Анджелесе. Причиной смерти послужила острая респираторная недостаточность, вызванная раком лёгких.
Питер Фонда родился 23 февраля 1940
года в Нью-Йорке в семье знаменитого голливудского актёра Генри Фонды
. Брат Джейн Фонда
и отец Бриджет Фонда
. Ещё учась в университете в Омахе, играл в самодеятельном спектакле «Гарви
» и удостоился похвалы отца. После этого он бросил учёбу, уехал в Нью-Йорк, где вскоре появился на Бродвее в пьесе «Кровь, пот и Стэнли Пул
».
В кино дебютировал в 1963-м в картине «Тэмми и доктор
». В 1969-м прославился ролью Уайатта в фильме Денниса Хоппера «Беспечный ездок»
. На его счету более 100
ролей в кино и на телевидении, а также 13
наград, среди которых два «Золотых глобуса».