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Умер Питер Фонда

17 августа
2019 год

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17 августа 2019
16 августа в возрасте 79 лет умер американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер Питер Фонда.

Согласно TMZ, Фонда скончался в пятницу утром в кругу семьи у себя дома в Лос-Анджелесе. Причиной смерти послужила острая респираторная недостаточность, вызванная раком лёгких.

Умер Питер Фонда
фото: independent.co

Питер Фонда родился 23 февраля 1940 года в Нью-Йорке в семье знаменитого голливудского актёра Генри Фонды. Брат Джейн Фонда и отец Бриджет Фонда. Ещё учась в университете в Омахе, играл в самодеятельном спектакле «Гарви» и удостоился похвалы отца. После этого он бросил учёбу, уехал в Нью-Йорк, где вскоре появился на Бродвее в пьесе «Кровь, пот и Стэнли Пул».

В кино дебютировал в 1963-м в картине «Тэмми и доктор». В 1969-м прославился ролью Уайатта в фильме Денниса Хоппера «Беспечный ездок». На его счету более 100 ролей в кино и на телевидении, а также 13 наград, среди которых два «Золотых глобуса».
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