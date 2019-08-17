«Праздник, который всегда с тобой» Эрнеста Хемингуэя адаптируют для малого экрана

Роман Эрнеста Хемингуэя
«Праздник, который всегда с тобой
» адаптируют в виде сериала, уверяет Deadline
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За производство отвечает студия Village Roadshow, в продюсерскую команду экранизации входит внучка писателя Мэриел Хемингуэй
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По словам актрисы, «Праздник, который всегда с тобой» является её любимой книгой «с 11 лет, когда отец повёз меня в Париж. Мы читали её вместе, он показывал мне, где мой дед ел, писал и мечтал о том, как станет знаменитым автором. В фильме я хочу показать историю его становления, которая уже многие десятилетия увлекает читателей и начинающих писателей».
Роман представляет собой книгу воспоминаний Хемингуэя о его жизни в Париже. В ней описываются первые литературные опыты молодого писателя и его жизнь с первой женой Хэдли Ричардсон
в 1920-х годах. Помимо автобиографических заметок, книга содержит портреты таких литераторов, как Алистер Кроули
, Эзра Паунд
, Фрэнсис Скотт Фицджеральд
, Форд Мэдокс Форд
, Хилэр Беллок
, Жюль Паскин
, Дос Пассос
, Перси Льюис
, Джеймс Джойс
и Гертруда Стайн
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