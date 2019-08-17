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Шайа ЛаБаф превратится в сына Роберта Де Ниро

17 августа
2019 год

Новости кино >>
17 августа 2019
Роберт Де Ниро и Шайа ЛаБаф сыграют в криминальной драме Джошуа Майкла Штерна «После изгнания» (After Exile), сообщает Deadline.


По сюжету, написанному Энтони Торном и Майклом Тово по следам реальной истории, Майк Делани (ЛаБаф) выходит из тюрьмы, где сидел за убийство человека, которое он совершил во время ограбления. Майк пытается вернуться к обычной жизни, помогая своему спившемуся отцу Теду (Де Ниро) в спасении младшего брата, пошедшего по кривой дорожке, связанной с наркотиками. Тед также когда-то отсидел срок и теперь борется за то, чтобы сыновья пошли по правильному пути.

Съёмки запланированы на осень, а пройдут они в Филадельфии. О дате релиза пока ничего неизвестно.
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