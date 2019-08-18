«Отпуск» Антона Сазонова отмечен наградой кинофестиваля в Локарно

Российская короткометражная лента «Отпуск
» Антона Сазонова
получила приз за лучшую режиссуру в программе «Леопарды завтрашнего дня
» (Pardi di domani) 72-го международного кинофестиваля в Локарно
, сообщается на сайте
смотра.
«Фестиваль Локарно так устроен, что я был на нём всего несколько дней и не видел всех фильмов из своего конкурса, поэтому победа — абсолютно неожиданная. Один из членов нашего жюри, Майк Плант, отборщик короткого метра фестиваля "Сандэнс", и это особенно приятно, для меня это не менее важный киносмотр. В этом году я пока не планирую показывать фильм в России. В плане фестивалей у нас есть план на год вперёд, а там уже как пойдёт. Это лотерея», —
цитирует Сазонова ТАСС
.
Антон Сазонов родился в 1989-м в Санкт-Петербурге. Окончил «Московскую школу кино» в 2016-м (первый режиссёрский набор Алексея Попогребского
). Дебютировал в кино короткометражной дипломной работой «Тупик
», которая впоследствии участвовала в конкурсе короткого метра «Кинотавра» и вошла в лонг-лист премии «Золотой орёл».