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Кристиану Слэйтеру исполнилось 50 лет

18 августа
2019 год

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18 августа 2019
Сегодня, 18 августа, исполнилось 50 лет популярному американскому актёру Кристиану Слэйтеру.

Кристиану Слэйтеру исполнилось 50 лет
фото: mrporter.com

Кристиан Майкл Леонард Слэйтер родился 18 августа 1969 года в НЬю-Йорке в семье актёра Майкла Хоукинса и режиссёра по кастингу Мэри Джо Слэйтер. В 1976-м его родители развелись. У Кристиана есть брат Райан Слэйтер, который тоже является актёром. Благодаря матери попал в возрасте семи лет на съёмки телесериала «Жить, чтобы жить». В детские годы играл в драматических театрах мальчиков и подростков в классическом репертуаре.

В кино дебютировал в 1985-м ролью Бинкса в молодёжном боевике Мэттью Роббинса «Легенда о Билли Джин», где составил компанию своей однофамилице Хелен Слэйтер. Популярность получил, снявшись у французского режиссёра Жан-Жака Анно в киноадаптации романа Умберто Эко «Имя розы», где его партнёром был Шон Коннери. В 1989-м сыграл вместе с Вайноной Райдер в «Смертельном влечении», а в 1993-м закрепил статус звезды, воплотив образ Клэранса Уорли в картине Тони Скотта «Настоящая любовь», основанной на сценарии Квентина Тарантино.

Кристиану Слэйтеру исполнилось 50 лет
фото: кадр из фильма «Настоящая любовь»

На счету актёра более 120 ролей в кино и на телевидении. Его можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Сказки тёмной стороны», «Криминальная история», «Такер: Человек и его мечта», «Прибавьте громкость», «Робин Гуд: Принц воров», «Звёздный путь 6: Неоткрытая страна», «Каффс», «Неукротимое сердце», «Джимми-Голливуд», «Интервью с вампиром», «Убийство первой степени», «Сломанная стрела», «Остин Пауэрс: Человек-легенда», «Ливень», «Бэзил», «Очень дикие штучки», «3000 миль до Грейслэнда», «Образцовый самец», «Говорящие с ветром», «Западное крыло», «Шпионка», «Охотники за разумом», «Черчилль идёт на войну», «Один в темноте», «Бобби», «Солдаты удачи», «Неудержимый», «Нимфоманка», «Жена» и «Мистер Робот».

Кристиан Слэйтер подарил свой голос персонажам мультфильмов «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения», «Игорь», «Долина папоротников: Последний тропический лес», «Робоцып», «Десять заповедей» и «Храбрый плавник». В некоторых фильмах и сериалах принимал участие как продюсер и режиссёр. Обладатель семи наград, включая «Золотой глобус», «Спутник» и премию MTV.
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Жан-Жак АнноШон КоннериВайнона РайдерТони СкоттКристиан СлэйтерХелен СлэйтерКвентин Тарантино
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Кристиану Слэйтеру исполнилось 50 лет фотографии
Кристиану Слэйтеру исполнилось 50 лет фотографии
Кристиану Слэйтеру исполнилось 50 лет фотографии
Кристиану Слэйтеру исполнилось 50 лет фотографии
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