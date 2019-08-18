Кристиану Слэйтеру исполнилось 50 лет

Сегодня,
18 августа
, исполнилось
50
лет популярному американскому актёру
Кристиану Слэйтеру
.
Кристиан Майкл Леонард Слэйтер
родился
18 августа 1969
года в НЬю-Йорке в семье актёра
Майкла Хоукинса
и режиссёра по кастингу
Мэри Джо Слэйтер
. В 1976-м его родители развелись. У Кристиана есть брат
Райан Слэйтер
, который тоже является актёром. Благодаря матери попал в возрасте семи лет на съёмки телесериала «
Жить, чтобы жить
». В детские годы играл в драматических театрах мальчиков и подростков в классическом репертуаре.
В кино дебютировал в 1985-м ролью Бинкса в молодёжном боевике
Мэттью Роббинса «Легенда о Билли Джин»
, где составил компанию своей однофамилице
Хелен Слэйтер
. Популярность получил, снявшись у французского режиссёра
Жан-Жака Анно
в киноадаптации романа
Умберто Эко «Имя розы»
, где его партнёром был
Шон Коннери
. В 1989-м сыграл вместе с
Вайноной Райдер
в «
Смертельном влечении
», а в 1993-м закрепил статус звезды, воплотив образ Клэранса Уорли в картине
Тони Скотта «Настоящая любовь»
, основанной на сценарии
Квентина Тарантино
.
фото: кадр из фильма «Настоящая любовь»
На счету актёра более
120
ролей в кино и на телевидении. Его можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «
Сказки тёмной стороны
», «
Криминальная история
», «
Такер: Человек и его мечта
», «
Прибавьте громкость
», «
Робин Гуд: Принц воров
», «
Звёздный путь 6: Неоткрытая страна
», «
Каффс
», «
Неукротимое сердце
», «
Джимми-Голливуд
», «
Интервью с вампиром
», «
Убийство первой степени
», «
Сломанная стрела
», «
Остин Пауэрс: Человек-легенда
», «
Ливень
», «
Бэзил
», «
Очень дикие штучки
», «
3000 миль до Грейслэнда
», «
Образцовый самец
», «
Говорящие с ветром
», «
Западное крыло
», «
Шпионка
», «
Охотники за разумом
», «
Черчилль идёт на войну
», «
Один в темноте
», «
Бобби
», «
Солдаты удачи
», «
Неудержимый
», «
Нимфоманка
», «
Жена
» и «
Мистер Робот
».
Кристиан Слэйтер подарил свой голос персонажам мультфильмов
«Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения
», «
Игорь
», «
Долина папоротников: Последний тропический лес
», «
Робоцып
», «
Десять заповедей
» и «
Храбрый плавник
». В некоторых фильмах и сериалах принимал участие как продюсер и режиссёр. Обладатель семи наград, включая «Золотой глобус», «Спутник» и премию MTV.