Кристиану Слэйтеру исполнилось 50 лет

ревью

Для экранизации Mortal Kombat найдены Кан, Милина, Рэйден, Джекс и Саб-Зиро

Британскому режиссёру-мультипликатору было 86 лет.

А так же о романе с Алексеем Учителем

Ролики фильмов

«Быть Харви Вайнштейном»

Жертвы о том, почему они бездействовали и терпели домогательства со стороны продюсера.