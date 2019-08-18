Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс

16 августа
в Бристоле на 87-м году жизни скончался создатель кролика Роджера, британский аниматор и режиссёр Ричард Уильямс
. Последние годы мультипликатор боролся с раком. Умер в окружении близких в своём доме. Об этом сообщает Variety
.
Ричард Уильямс родился 19 марта 1933
года в Торонто. В 1950-е переехал в Испанию, а затем в Великобританию, где основал студию по производству рекламных роликов. В 1958-м завершил работу над своим первым самостоятельным фильмом «Маленький остров
», получившем премию BAFTA в номинации «Лучший анимационный фильм». Прославился как режиссёр-мультипликатор шедевра Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера?»
, который принёс ему два «Оскара». Третью награду американской киноакадемии ему вручили за короткометражную «Рождественскую песню
».
Уильямс также получил известность благодаря анимации титров в картинах «Возвращение Розовой пантеры
», «Розовая пантера наносит ответный удар
», «Что нового, киска?
» и «Атака лёгкой кавалерии
». Автор книги «Набор для выживания аниматора: Справочный указатель методов, принципов и формул для компьютерной, покадровой, игровой и веб-анимации
», представляющей собой подробный учебник по анимации.