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Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс

18 августа
2019 год

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18 августа 2019
16 августа в Бристоле на 87-м году жизни скончался создатель кролика Роджера, британский аниматор и режиссёр Ричард Уильямс. Последние годы мультипликатор боролся с раком. Умер в окружении близких в своём доме. Об этом сообщает Variety.

Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс
фото: imgur.com

Ричард Уильямс родился 19 марта 1933 года в Торонто. В 1950-е переехал в Испанию, а затем в Великобританию, где основал студию по производству рекламных роликов. В 1958-м завершил работу над своим первым самостоятельным фильмом «Маленький остров», получившем премию BAFTA в номинации «Лучший анимационный фильм». Прославился как режиссёр-мультипликатор шедевра Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера?», который принёс ему два «Оскара». Третью награду американской киноакадемии ему вручили за короткометражную «Рождественскую песню».

Уильямс также получил известность благодаря анимации титров в картинах «Возвращение Розовой пантеры», «Розовая пантера наносит ответный удар», «Что нового, киска?» и «Атака лёгкой кавалерии». Автор книги «Набор для выживания аниматора: Справочный указатель методов, принципов и формул для компьютерной, покадровой, игровой и веб-анимации», представляющей собой подробный учебник по анимации.
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Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс фотографии
Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс фотографии
Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс фотографии
Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс фотографии
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