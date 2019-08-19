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Объявлены победители 7-го фестиваля «Короче»

19 августа
2019 год

Новости кино >>
19 августа 2019
В Калининграде завершился 7-й фестиваль короткометражного кино «Короче». Жюри под руководством продюсера Игоря Толстунова лучшим фильмом выбрало ленту «Подводник» Александра Назарова.

Объявлены победители 7-го фестиваля «Короче»
фото: Пресс-служба фестиваля "Короче"

Лучшим режиссером был назван Никита Власов, снявший картину «Болванка». Награда за сценарий досталась Екатерине Михайловой и Андрею Булатову за фильм «Ограбление по тарифу». Призом за операторскую работу отметили Марка Келима, снявшего картину «Инкогнито». Специальный приз жюри «За честность и талант» ушел режиссеру Антону Мамыкину с лентой «Белым по черному», дипломами жюри отметило ленты «Дичь» Ирины Ходюш и «Обмен» Аксиньи Гог.

Фестиваль проходил в Калининграде с 16 по 18 августа. В жюри входили исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, писатель, сценарист Александр Цыпкин, режиссер и продюсер Петр Буслов, актеры Павел Деревянко и Виктория Исакова.
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Объявлены победители 7-го фестиваля «Короче» фотографии
Объявлены победители 7-го фестиваля «Короче» фотографии
Объявлены победители 7-го фестиваля «Короче» фотографии
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