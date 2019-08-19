Объявлены победители 7-го фестиваля «Короче»

В Калининграде завершился 7-й фестиваль короткометражного кино «Короче». Жюри под руководством продюсера Игоря Толстунова
лучшим фильмом выбрало ленту «Подводник
» Александра Назарова
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фото: Пресс-служба фестиваля "Короче"
Лучшим режиссером был назван Никита Власов, снявший картину «Болванка
». Награда за сценарий досталась Екатерине Михайловой
и Андрею Булатову
за фильм «Ограбление по тарифу
». Призом за операторскую работу отметили Марка Келима
, снявшего картину «Инкогнито
». Специальный приз жюри «За честность и талант» ушел режиссеру Антону Мамыкину
с лентой «Белым по черному
», дипломами жюри отметило ленты «Дичь
» Ирины Ходюш
и «Обмен
» Аксиньи Гог
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Фестиваль проходил в Калининграде с 16 по 18 августа. В жюри входили исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев
, писатель, сценарист Александр Цыпкин
, режиссер и продюсер Петр Буслов
, актеры Павел Деревянко
и Виктория Исакова
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