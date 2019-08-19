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Программа компенсаций за съемки в России стартует осенью

19 августа
2019 год

Новости кино >>
19 августа 2019
Программа компенсаций (рибейтов) за съемки на территории России для зарубежных компанией стартует уже осенью этого года, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Тимура Максимова.

Программа компенсаций за съемки в России стартует осенью
фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Как уточняет президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов, до конца года этого года на рибейты иностранцам будет выделено 70 млн рублей, в следующем году эта сумма увеличится в 10 раз, а в 2021-2022 годах на компенсации будет выделено по полтора миллиарда рублей.

По его словам, планируется возвращать зарубежным компаниям от 30 до 40% расходов. Программа рассчитана на четыре года. Оператором станет Российский экспортный центр, который создаст экспертную группу, куда войдут представители министерства культуры РФ и киноотрасли. Состав экспертного совета будет обсуждаться в ближайшее время.
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