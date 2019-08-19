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«Хищным птицам» поможет режиссер «Джона Уика»

19 августа
2019 год

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19 августа 2019
Режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски присмотрит за съемками новых экшн-сцен фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в роли Харли Куинн, сообщает The Hollywood reporter.

«Хищным птицам» поможет режиссер «Джона Уика»

«Хищные птицы» – экранизация одноименного комикса, где бесстрашные героини Харли Куинн, офицер полиции Рене Монтойя, Чёрная Канарейка и Охотница противостоят злодею «Чёрная маска» из Готэм-сити.

Картина стала первой полнометражной режиссерской работой постановщицы Кэти Янь. Каскадерская компания Стахелски 87 Eleven также участвовала в производстве картины с самого начала. Однако теперь студии понадобилось доснять еще несколько новых экшн-сцен. Что это за сцены не известно, но именно за их съемками и присмотрит режиссер «Джона Уика».
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