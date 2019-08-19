ревью

Новости кино «Хищным птицам» поможет режиссер «Джона Уика» Он присмотрит за съемками новых экшн-сцен будущего фильма с Марго Робби.

Новости кино Программа компенсаций за съемки в России стартует осенью Иностранные компании смогут возместить до 40% затрат.

Новости театра Бродвейский мюзикл «Первое свидание» покажут в России Премьера состоится 23 сентября.

Новости кино Объявлены победители 7-го фестиваля «Короче» Лучшим фильмом стал «Подводник» Александра Назарова.

Ролики фильмов «Я витаю в облаках» История о юном мечтателе, вечно витающем в облаках, семнадцатилетнем поэте Бэби.

Главная тема Росгвардия против Инстаграм: Дебютное кино, поддержанное Минкультуры в 2019 году 51 проект режиссеров-дебютантов в игровом полнометражном кино, которые получили субсидию, отправлены в резерв и оставлены без внимания

Ролики фильмов «Быть Харви Вайнштейном» Жертвы о том, почему они бездействовали и терпели домогательства со стороны продюсера.