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«Искусство кино» покажет классику анимэ в Москве и Санкт-Петербурге

19 августа
2019 год

Новости кино >>
19 августа 2019
Журнал «Искусство кино» и Отдел японской культуры Japan Foundation в сентябре покажут в Москве и Санкт-Петербурге классику анимэ, сообщается на сайте издания.

«Искусство кино» покажет классику анимэ в Москве и Санкт-Петербурге
фото: "Актриса тысячелетия"

В программе – несколько выдающихся произведений, которые на весь мир прославили анимацию Японии и укрепили в массовом сознании западного зрителя интерес к экзотическому «анимэ». Экранизация первой манги, переведенной на английский язык («Босоногий Гэн»), экспериментальный арт-хаус («Игра разума»), основатель монументального жанра школьной мелодрамы («5 сантиметров в секунду»), этапные для индустрии фильмы Сатоси Кона. Любимцы зрителей, критиков и кинематографистов: от грандиозных 80-х до драматичных 2000-х: мы приглашаем вас в экспресс-поездку по новейшей истории рисованной Японии.

Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
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