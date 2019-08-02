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Колин Фёрт командует войсками во время Первой мировой

2 августа
2019 год

Новости кино >>
2 августа 2019
В сети появился первый дублированный трейлер военной драмы «1917» режиссёра Сэма Мендеса («007: Спектр»).


В центре истории - два солдата, призванных защищать великую державу от безжалостных врагов. Они вынуждены выполнять приказы вышестоящего начальства и отважно бросаться под пули. У каждого из ребят имеются определенные принципы. Они по-разному смотрят на то, что случилось с их страной.

Колин Фёрт командует войсками во время Первой мировой

Главные роли в картине сыграли Джордж МакКэй («Капитан Фантастик»), Дин-Чарльз Чепмен («Игра престолов»), Марк Стронг, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден, Колин Фёрт и Бенедикт Камбербэтч. Автором сценария выступил сам Мендес, а за визуал ответственен оператор Роджер Дикинс («Бегущий по лезвию 2049»).

В российский прокат фильм «1917» выйдет 5 марта 2020 года.
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Колин Фёрт командует войсками во время Первой мировой фотографии
Колин Фёрт командует войсками во время Первой мировой фотографии
Колин Фёрт командует войсками во время Первой мировой фотографии
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