Колин Фёрт командует войсками во время Первой мировой

В сети появился первый дублированный трейлер военной драмы «1917»
режиссёра Сэма Мендеса
(«007: Спектр»
).
В центре истории - два солдата, призванных защищать великую державу от безжалостных врагов. Они вынуждены выполнять приказы вышестоящего начальства и отважно бросаться под пули. У каждого из ребят имеются определенные принципы. Они по-разному смотрят на то, что случилось с их страной.
Главные роли в картине сыграли Джордж МакКэй
(«Капитан Фантастик»
), Дин-Чарльз Чепмен
(«Игра престолов»
), Марк Стронг
, Эндрю Скотт
, Ричард Мэдден
, Колин Фёрт
и Бенедикт Камбербэтч
. Автором сценария выступил сам Мендес, а за визуал ответственен оператор Роджер Дикинс
(«Бегущий по лезвию 2049»
).
В российский прокат фильм «1917»
выйдет 5 марта 2020 года.