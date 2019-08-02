Эпичные битвы и азиатский колорит в первом трейлере «Царства»

Кино-театр.ру
представляет первый трейлер японской исторической экшн-драмы «Царство»
- экранизации одноимённой культовой манги Ясухисы Хара
.
Китай, период Сражающихся царств. Государства ведут между собой кровопролитные захватнические войны. Где-то на задворках одного из таких царств ежедневно тренируются двое сирот, мечтающих стать великими генералами. Эпические сражения, дворцовые интриги и военные перевороты. Хватит ли им сил, храбрости и безрассудства, чтобы выжить и изменить этот мир?
Режиссёром и одним из сценаристов ленты выступил Синсуке Сато
(«Тетрадь смерти: Зажги новый мир»
). Главные роли исполнили Кэнто Ямадзаки
, Масами Нагасава
, Каната Хонго, Синносукэ Мицусима, Такао Осава
и другие.
На российских экранах «Царство»
появится 5 сентября 2019 года.