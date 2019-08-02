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Эпичные битвы и азиатский колорит в первом трейлере «Царства»

2 августа
2019 год

Новости кино >>
2 августа 2019
Кино-театр.ру представляет первый трейлер японской исторической экшн-драмы «Царство» - экранизации одноимённой культовой манги Ясухисы Хара.


Китай, период Сражающихся царств. Государства ведут между собой кровопролитные захватнические войны. Где-то на задворках одного из таких царств ежедневно тренируются двое сирот, мечтающих стать великими генералами. Эпические сражения, дворцовые интриги и военные перевороты. Хватит ли им сил, храбрости и безрассудства, чтобы выжить и изменить этот мир?

Эпичные битвы и азиатский колорит в первом трейлере «Царства»

Режиссёром и одним из сценаристов ленты выступил Синсуке Сато («Тетрадь смерти: Зажги новый мир»). Главные роли исполнили Кэнто Ямадзаки, Масами Нагасава, Каната Хонго, Синносукэ Мицусима, Такао Осава и другие.

На российских экранах «Царство» появится 5 сентября 2019 года.
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Эпичные битвы и азиатский колорит в первом трейлере «Царства» фотографии
Эпичные битвы и азиатский колорит в первом трейлере «Царства» фотографии
Эпичные битвы и азиатский колорит в первом трейлере «Царства» фотографии
Эпичные битвы и азиатский колорит в первом трейлере «Царства» фотографии
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