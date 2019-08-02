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Эдриан Лайн зовёт в свой новый эротический триллер Бена Аффлека и Ану де Армас

2 августа
2019 год

Новости кино >>
2 августа 2019
Создатель «Девяти с половиной недель» Эдриан Лайн собирается поставить новую экранизацию романа Патриции Хайсмит «Глубокие воды», сообщает THR.

На главные роли в грядущем эротическом триллере претендуют Бен Аффлек и Ана де Армас, с которыми на данный момент ведутся переговоры об их участии в картине.


Лайн расскажет зрителям историю супружеской пары Вика и Мелинды Ван Аллен, договорившихся о том, что ради спасения брака будут заводить интрижки на стороне. Всё было прекрасно, пока любовники не начинают умирать.

За сценарий отвечают Зак Хелм и Сэм Левинсон. В случае успешных переговоров съёмки стартуют в ноябре текущего года.
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