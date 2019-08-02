Эдриан Лайн зовёт в свой новый эротический триллер Бена Аффлека и Ану де Армас

Создатель «Девяти с половиной недель» Эдриан Лайн
собирается поставить новую экранизацию романа Патриции Хайсмит
«Глубокие воды
», сообщает THR
.
На главные роли в грядущем эротическом триллере претендуют Бен Аффлек
и Ана де Армас
, с которыми на данный момент ведутся переговоры об их участии в картине.
Лайн расскажет зрителям историю супружеской пары Вика и Мелинды Ван Аллен, договорившихся о том, что ради спасения брака будут заводить интрижки на стороне. Всё было прекрасно, пока любовники не начинают умирать.
За сценарий отвечают Зак Хелм
и Сэм Левинсон
. В случае успешных переговоров съёмки стартуют в ноябре текущего года.