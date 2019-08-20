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«Верность» Нигины Сайфуллаевой выйдет в российский прокат 31 октября

20 августа
2019 год

Новости кино >>
20 августа 2019
Фильм «Верность» Нигины Сайфуллаевой, отмеченный дипломом жюри 30-го фестиваля «Кинотавр», выйдет в российских кинотеатрах 31 октября, сообщает компания WDSSPR, которая отвечает за прокат ленты.

«Верность» Нигины Сайфуллаевой выйдет в российский прокат 31 октября

В центре картины – талантливый акушер-гинеколог Лена и её муж, артист провинциального драмтеатра Сережа. Близость и нежность у них есть, секса — нет. Лена подозревает, что Сережа завёл роман на стороне, но она мучается молча и не выдаёт свою ревность. Вместо того чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. Она, конечно, не думала, что её параллельная жизнь окажется не менее подлинной, чем основная. И не менее реальной. И настолько опасной.

«Изначально идея фильма базировалась на моем чувстве ревности. Но драматургически там все оказалось слишком знакомым и понятным, мы стали копать глубже и вышли на территорию новых смыслов - а именно кризиса женской сексуальности. Тему пришлось изучать и искать новые пути для этого непростого разговора. Так ревность превратилась в верность. В верность, прежде всего, самой себе», – говорит Нигина Сайфуллаева.

Главные роли в картине исполнили Александр Паль и Евгения Громова. Продюсерами выступили Валерий ФедоровичГоголь») и Сергей КорнихинЯ худею»).

«Нигина, как современный европейский автор, не видит проблемы в том, например, чтобы актеры раздевались в кадре. Она очень тонко чувствует драматургическую необходимость, перед ней не стоит задача шокировать публику. Из фильма в фильм, а я работаю с Нигиной с самой первой ее короткометражной картины «Шиповник», она не боится высказываний на сложные темы и, как мне кажется, умеет попадать в болевые точки нашей действительности. И в этой честности, бескомпромиссности и умении находить нерв истории я вижу огромную кинематографическую ценность», – отмечает продюсер фильма Сергей Корнихин.

Валерий Федорович подчеркивает, что они с Сайфуллаевой начали работать «на условиях полной творческой свободы» после «Кинотавра» 2014 года, где была представлена ее дебютная полнометражная работа «Как меня зовут».

«Доверие к творцам – это главное в работе нашей компании «ТНТ-PREMIER Studios». Благодаря доверию и взаимному уважению между продюсерами и режиссерами у нас, как нам кажется, получается снимать такие нестандартные для российского рынка и обсуждаемые картины, как «Верность». Создание и выпуск авторских лент от актуальных российских режиссеров, сначала в кинопрокате, а затем эксклюзивно на платформе ТНТ-PREMIER– важная часть стратегии нашего развития. Мы рады, что компания WDSSPR, самый кассовый российский прокатчик последних лет, поверил в коммерческий потенциал «Верности» и со своей стороны сделаем так, что картина будет широко продвигаться», – заключил Федорович.
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