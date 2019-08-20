Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Юрий Чурсин стал «Волшебником»

20 августа
2019 год

Новости кино >>
20 августа 2019
На Первом канале 26 августа состоится премьера сериала Михаила Хлебородова «Волшебник», главную роль в котором сыграл Юрий Чурсин, сообщает пресс-служба телеканала.

Юрий Чурсин стал «Волшебником»
фото: Пресс-служба Первого канала

В центре истории – три друга Андрей Гончаров (Чурсин), Алексей Девятов (Александр Голубков) и Павел Пургин (Дмитрий Хрусталев), которые придумывают прибыльную бизнес-идею. Гончаров изображает из себя экстрасенса по имени Святозар, а Девятов и Пургин собирают информацию о клиентах. Святозар разыскивает без вести пропавших, возвращает блудных мужей в семью, притягивает удачу, становясь очень популярной фигурой в Москве. Но когда на кону оказывается жизнь любимого человека, ему приходится сотворить настоящее чудо.

«Этот сериал – это история про правду: про то, насколько сложно быть честным, и как легко говорить другому человеку про честность и при этом что-то от него скрывать. Мой персонаж Андрей Гончаров - он не уверен в себе, поэтому прикрывается бравадой Светозара. А Светозар - он абсолютный гений: он просто дарит людям волшебство. У него нет сомнений ни в чем. Для меня отправной точкой, конечно, был образ Гончарова, а дальше игралось так, как Гончаров играл бы Светозара», – говорит Чурсин.

Юрий Чурсин стал «Волшебником»
фото: Пресс-служба Первого канала

Оригинальный сценарий, который Андрей Кивинов писал около полутора лет, задумывался как сериал про бывшего милиционера, занимающегося прослушкой различных мошенников, а в итоге получилась история намного шире. Отчасти это произошло благодаря ряду социальных экспериментов, проведенных в разных странах: на ярмарках или на улице организаторы ставили палатку и предлагали «определить судьбу». Люди заходили, слушали, и в момент, когда им выдавали точную информацию о них самих, открывалась ширма, показывающая им людей за компьютерами, которые тут же, на месте, выясняли все про человека из его соцсетей.

«Главная мысль сериала проста: как бы тяжело ни приходилось людям, на самом деле можно рассчитывать на себя, друзей и семью - больше никто не сможет помочь, никакие целители и шарлатаны. Что касается съемочного состава, то наши актеры, например, подбирались почти как космонавты - в том числе и по психологическому соответствию проекту. Но выбирать долго не пришлось: когда пришли Юрий Чурсин и Анна Старшенбаум, с первых секунд стало понятно, что они полностью соответствуют этим ролям. Равно как актеры Голубков и Маслова: они сделали пробы на сложных сценах, и все было идеально», – отмечает Михаил Хлебородов.
версия для печати
Ссылки по теме
Второй сезон сериала «Шифр» выйдет весной 2020-го
Продолжение сериала «Вне игры» выйдет 30 августа
Виктория Толстоганова и Анна Снаткина найдут сокровища «Хозяйки горы»
Кино.Платформа Potential принимает заявки на сценарный конкурс сериалов
Завершились съемки сериала «Горячая точка» с Робаком, Жуковым и Поповым
Краткие и независимые: 7 комедийных веб-сериалов с фестиваля Realist Web Fest
Москвичи Вячеслав Чепурченко, Вадим Дубровин и Павел Комаров попадают в глухую деревню
Иван Оганесян, Сергей Колос и Виталий Салий отправились в «Бухту глубокую»
«Медное солнце» с Владимиром Машковым претендует на международную награду
Иван Охлобыстин стал криминальным фотографом
Стартовали съёмки продолжения сериалов «Кухня» и «Отель Элеон»
Артём Ткаченко превратился в «Экспроприатора»
Вера Шпак устроилась «Няней» в семью Дмитрия Пчелы и Надежды Бахтиной
Максим Дахненко и Эдуард Флёров станут «Адмиралами района»
Умер Вилли Токарев
«Шторм» Бориса Хлебникова стартует 5 сентября
«Учителей» с Владимиром Вдовиченковым и Ириной Старшенбаум покажут онлайн
Второй сезон «Психологинь» стартует 19 августа
Стартовали съёмки «Иллюзии счастья» с Юрием Батуриным и Андреем Фроловым
Дарья Мороз и Ирина Вилкова выберут лучшие веб-сериалы
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Александр ГолубковАндрей КивиновАнна СтаршенбаумМихаил ХлебородовДмитрий ХрусталёвЮрий Чурсин
фильмы
Волшебник

фотографии >>
Юрий Чурсин стал «Волшебником» фотографии
Юрий Чурсин стал «Волшебником» фотографии
Юрий Чурсин стал «Волшебником» фотографии
Юрий Чурсин стал «Волшебником» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Роман Леденёв
15 августа ушёл из жизни композитор Роман Леденёв.
Игорь Игнатьев
14 августа ушёл из жизни режиссёр Игорь Игнатьев.
Тыну Аав
14 августа скончался актёр Тыну Аав.
Валентин Воронин
14 августа ушёл из жизни актёр Валентин Воронин.
Олег Федулов
13 августа ушёл из жизни актёр, каскадёр Олег Федулов.

День рождения >>

Валерий Афанасьев
Елена Гольянова
Игорь Григорьев (III)
Андрей Кончаловский
Ирина Мазуркевич
Ходжадурды Нарлиев
Алексей Розанов
Борис Токарев
Ситора Фармонова
Максим Фомин
Эми Адамс
Джоан Аллен
Жаклин Андере
Бен Барнс
Жозе Вилкер
Ремо Джироне
Андре Морелл
все родившиеся 20 августа >>

Афиша кино >>

Вий
мистика, триллер, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, Россия, Украина, Чехия, 2014
Божественная любовь
драма
Бразилия, Дания, Норвегия, Уругвай, Чили, Швеция, 2019
UglyDolls. Куклы с характером
США, 2019
Бык
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Быть Харви Вайнштейном
США, 2019
Капкан
триллер, фильм ужасов
США, Сербия, 2019
Малышка зомби
фэнтези
Франция, 2019
Падение ангела
боевик
США, 2019
Песнь дьявола
драма, мистика, фильм ужасов, фэнтези
Ирландия, Великобритания, 2016
Свет моей жизни
драма
США, 2019
Трудности выживания
романтическая комедия
Россия, 2019
Эбигейл
драма, мистика
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

«Рами»
Ролики фильмов
«Рами»
Американец египетского происхождения Рами разрывается от противоречий двух культур.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен