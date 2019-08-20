Юрий Чурсин стал «Волшебником»

В центре истории – три друга Андрей Гончаров (Чурсин), Алексей Девятов (Александр Голубков) и Павел Пургин (Дмитрий Хрусталев), которые придумывают прибыльную бизнес-идею. Гончаров изображает из себя экстрасенса по имени Святозар, а Девятов и Пургин собирают информацию о клиентах. Святозар разыскивает без вести пропавших, возвращает блудных мужей в семью, притягивает удачу, становясь очень популярной фигурой в Москве. Но когда на кону оказывается жизнь любимого человека, ему приходится сотворить настоящее чудо.
«Этот сериал – это история про правду: про то, насколько сложно быть честным, и как легко говорить другому человеку про честность и при этом что-то от него скрывать. Мой персонаж Андрей Гончаров - он не уверен в себе, поэтому прикрывается бравадой Светозара. А Светозар - он абсолютный гений: он просто дарит людям волшебство. У него нет сомнений ни в чем. Для меня отправной точкой, конечно, был образ Гончарова, а дальше игралось так, как Гончаров играл бы Светозара», – говорит Чурсин.
фото: Пресс-служба Первого канала
Оригинальный сценарий, который Андрей Кивинов писал около полутора лет, задумывался как сериал про бывшего милиционера, занимающегося прослушкой различных мошенников, а в итоге получилась история намного шире. Отчасти это произошло благодаря ряду социальных экспериментов, проведенных в разных странах: на ярмарках или на улице организаторы ставили палатку и предлагали «определить судьбу». Люди заходили, слушали, и в момент, когда им выдавали точную информацию о них самих, открывалась ширма, показывающая им людей за компьютерами, которые тут же, на месте, выясняли все про человека из его соцсетей.
«Главная мысль сериала проста: как бы тяжело ни приходилось людям, на самом деле можно рассчитывать на себя, друзей и семью - больше никто не сможет помочь, никакие целители и шарлатаны. Что касается съемочного состава, то наши актеры, например, подбирались почти как космонавты - в том числе и по психологическому соответствию проекту. Но выбирать долго не пришлось: когда пришли Юрий Чурсин и Анна Старшенбаум, с первых секунд стало понятно, что они полностью соответствуют этим ролям. Равно как актеры Голубков и Маслова: они сделали пробы на сложных сценах, и все было идеально», – отмечает Михаил Хлебородов.