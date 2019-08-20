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Анна Михайловская возвращается в образе «Капитанши»

20 августа
2019 год

Новости кино >>
20 августа 2019
Телеканал «Россия» с 26 августа начинает показ сериала «Капитанша. Продолжение», где к своей роли вновь возвращается актриса Анна Михайловская, сообщает пресс-служба канала.

Анна Михайловская возвращается в образе «Капитанши»

С тех пор, как Александра (Михайловская) обрела свое счастье с Леонидом (Александр Ратников) прошло два года. После недавнего приключения, когда она сама управляла судном в опасном рейсе, девушка решила стать профессионалом, пошла учиться. И теперь она курсант мореходного училища.

Леонид тоже не отказывается от своей мечты, он готовится выкупить корабль, чтобы стать его полноправным владельцем. Они наслаждаются семейным счастьем, растят сына, планируют рождение второго ребенка и не подозревают, что судьба готовит им новые испытания.

Первый сезон «Капитанши» выходил в эфире телеканала в мае 2017 года.
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