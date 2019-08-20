Любовь Аксенова присоединилась к составу «Содержанок»

Миркурбанов появится в образе режиссера, Аксенова сыграет карьеристку Наталью, а Один Байрон – продюсера.
«После прочтения сценария меня очень заинтересовала Наташа. Я поняла, что она сильна духом, расчетлива, имеет четкую цель, к которой уверенно идет. Она «ментальная» в основании, не привыкла опираться на чувства. Мне интересно понять, как так случилось, что она стала такой, к чему подобное отношение может привести. Поэтому я с радостью пришла на пробы и, познакомившись с проницательной и талантливой Дарьей Жук, поняла, что проект продолжает развиваться и расти. Мне показалось, что «Содержанки» поднимают важный вопрос: а туда ли мы живем?» – говорит Аксенова.
Режиссер второго сезона Дарья Жук продолжит рассказывать историю московского следователя Лены (Дарья Мороз) и провинциальной карьеристки Даши (Софья Эрнст). В новом сезоне зрители узнают, не пожалеет ли рассудительная Лена о том, что с легкостью разорвала рутинный, но стабильный брак и ушла к богатому, но что-то скрывающему олигарху Ольховскому (Владимир Мишуков). А также получится ли у хваткой Даши из Саратова открыть свою галерею и удержаться в Москве без помощи чиновника Игоря (Сергей Бурунов). И, наконец, сможет ли Макс (Петр Скворцов) раскрыть тайну смерти Алисы (Ольга Сутулова) и других персонажей.
«Делать продолжение успешного проекта – гораздо рискованнее и ответственнее, чем создавать новый киносериал. Потому что есть аудитория, которая ждет второй сезон, и мы не можем обмануть ее ожидания. Сохраняя стилистику первого сезона, мы стремимся к большей плотности событий, раскрытию персонажей с новых сторон. Как и в прошлом сезоне, мы хотим сохранить точность, реалистичность, выверяем все детали, вдохновляемся реальными персонажами и историями», – уточняет генеральный продюсер проекта Ирина Сосновая.