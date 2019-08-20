Умерла актриса Александра Назарова

Актриса Александра Назарова скончалась в возрасте 79 лет, сообщается на сайте театра Ермоловой, где Нззарова служила в последние годы.
фото: Театр Ермоловой
«Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства. Нет слов.
Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим», – написано на сайте театра.
Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде.В 1961 году окончила Ленинградский театральный институт им. Островского (курс Бориса Зона) и сразу стала актрисой Центрального детского театра.
В 1965 году А.Эфрос перешел в театр им. Ленинского комсомола, многие актеры, которые играли в его спектаклях тоже ушли в другие театры. Александра Назарова к этому моменту выросла из ролей девочек и мальчиков. Ей хотелось играть более серьезные роли, и она пришла на прослушивание в театр им. Ермоловой. С тех пор Александра Назарова была верна своему театру.