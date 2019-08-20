Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Умерла актриса Александра Назарова

20 августа
2019 год

Новости кино >>
20 августа 2019
Актриса Александра Назарова скончалась в возрасте 79 лет, сообщается на сайте театра Ермоловой, где Нззарова служила в последние годы.

Умерла актриса Александра Назарова
фото: Театр Ермоловой

«Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства. Нет слов.
Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим», – написано на сайте театра.

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде.В 1961 году окончила Ленинградский театральный институт им. Островского (курс Бориса Зона) и сразу стала актрисой Центрального детского театра.
В 1965 году А.Эфрос перешел в театр им. Ленинского комсомола, многие актеры, которые играли в его спектаклях тоже ушли в другие театры. Александра Назарова к этому моменту выросла из ролей девочек и мальчиков. Ей хотелось играть более серьезные роли, и она пришла на прослушивание в театр им. Ермоловой. С тех пор Александра Назарова была верна своему театру.
версия для печати
персоны
Александра Назарова

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Александра Назарова
20 августа ушла из жизни актриса Александра Назарова.

День рождения >>

Вия Артмане
Лидия Викторова
Татьяна Коновалова
Габриэле Малинаускайте
Мирослав Малич
Евгений Морозов
Риналь Мухаметов
Александр Омиадзе
Алёна Охлупина
Шарль Ванель
Ким Кэттролл
Лаура Моранте
Кэрри-Энн Мосс
Хайден Панеттьери
Леонардо Тревильо
Джек Уэстон
все родившиеся 21 августа >>

Афиша кино >>

Вий
мистика, триллер, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, Россия, Украина, Чехия, 2014
Божественная любовь
драма
Бразилия, Дания, Норвегия, Уругвай, Чили, Швеция, 2019
UglyDolls. Куклы с характером
США, 2019
Бык
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Быть Харви Вайнштейном
США, 2019
Капкан
триллер, фильм ужасов
США, Сербия, 2019
Малышка зомби
фэнтези
Франция, 2019
Падение ангела
боевик
США, 2019
Песнь дьявола
драма, мистика, фильм ужасов, фэнтези
Ирландия, Великобритания, 2016
Свет моей жизни
драма
США, 2019
Трудности выживания
романтическая комедия
Россия, 2019
Эбигейл
драма, мистика
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

«Рами»
Ролики фильмов
«Рами»
Американец египетского происхождения Рами разрывается от противоречий двух культур.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен