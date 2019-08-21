Обаятельный злодей Сергей Маковецкий украл собачку, чтобы сделать из неё чучело

Кино-театр.ру
представляет первый трейлер семейной комедии «Подкидыш»
, основанной на одноимённой картине 1939 года
с Фаиной Раневской
в одной из главных ролей.
По сюжету маленькая Наташа выходит погулять в свой двор. Но любопытство и желание помочь каждому новому знакомому превращает прогулку в увлекательное приключение по центру Москвы. Мир мегаполиса в начале двадцать первого века вовсе не добр и не безопасен, но пятилетняя Наташа так искренне и доверчиво относится к окружающим, что люди, встречаясь с ней, меняются к лучшему, вспоминают о беззаботном детстве и простых радостях жизни. На поиски девочки отправляются брат и незатейливый отец, и, конечно, с ней ничего не случится – она пройдет через все приключения и благополучно вернется домой.
Главные роли в ленте сыграли Малика Лапшина
, Виталий Бредихин
, Сергей Маковецкий
, Павел Баршак
, Ирина Вербицкая
, Инга Оболдина
, Сергей Рудзевич
, Виктор Логинов
, Юлия Топольницкая
, Юрий Назаров
, Марат Абдрахимов
, Алина Ланина
и Александр Асташёнок
. Режиссёром фильма по сценарию Марины
и Сергея Дяченко
(«Седьмая руна»
) при участии Андрея Галанова
(«ЧБ»
) выступил Сергей Васильев
(«Морские дьяволы»
).
В российский прокат «Подкидыш»
выйдет 20 сентября 2019 года.