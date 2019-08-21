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Обаятельный злодей Сергей Маковецкий украл собачку, чтобы сделать из неё чучело

21 августа
2019 год

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21 августа 2019
Кино-театр.ру представляет первый трейлер семейной комедии «Подкидыш», основанной на одноимённой картине 1939 года с Фаиной Раневской в одной из главных ролей.


По сюжету маленькая Наташа выходит погулять в свой двор. Но любопытство и желание помочь каждому новому знакомому превращает прогулку в увлекательное приключение по центру Москвы. Мир мегаполиса в начале двадцать первого века вовсе не добр и не безопасен, но пятилетняя Наташа так искренне и доверчиво относится к окружающим, что люди, встречаясь с ней, меняются к лучшему, вспоминают о беззаботном детстве и простых радостях жизни. На поиски девочки отправляются брат и незатейливый отец, и, конечно, с ней ничего не случится – она пройдет через все приключения и благополучно вернется домой.

Обаятельный злодей Сергей Маковецкий украл собачку, чтобы сделать из неё чучело

Главные роли в ленте сыграли Малика Лапшина, Виталий Бредихин, Сергей Маковецкий, Павел Баршак, Ирина Вербицкая, Инга Оболдина, Сергей Рудзевич, Виктор Логинов, Юлия Топольницкая, Юрий Назаров, Марат Абдрахимов, Алина Ланина и Александр Асташёнок. Режиссёром фильма по сценарию Марины и Сергея Дяченко («Седьмая руна») при участии Андрея Галанова («ЧБ») выступил Сергей Васильев («Морские дьяволы»).

В российский прокат «Подкидыш» выйдет 20 сентября 2019 года.
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Марат АбдрахимовАлександр АсташёнокПавел БаршакВиталий БредихинСергей Васильев (VIII)Ирина ВербицкаяАндрей ГалановМарина ДяченкоСергей ДяченкоАлина ЛанинаМалика ЛапшинаВиктор ЛогиновСергей МаковецкийЮрий НазаровИнга ОболдинаСергей РудзевичЮлия Топольницкая
фильмы
ПодкидышПодкидыш

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Обаятельный злодей Сергей Маковецкий украл собачку, чтобы сделать из неё чучело фотографии
Обаятельный злодей Сергей Маковецкий украл собачку, чтобы сделать из неё чучело фотографии
Обаятельный злодей Сергей Маковецкий украл собачку, чтобы сделать из неё чучело фотографии
Обаятельный злодей Сергей Маковецкий украл собачку, чтобы сделать из неё чучело фотографии
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