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Тимофей Трибунцев упал на машину Дмитрия Нагиева

21 августа
2019 год

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21 августа 2019
В рамках фестиваля короткометражного кино «Короче» в Калининграде режиссёр Пётр Буслов представил зрителям тизер своей чёрной комедии «БУМЕРанг».


Владелец фармацевтического бизнеса, богач уровня «Бог», Эдик привык всем и всеми управлять и все контролировать. Но судьба преподносит ему неожиданный сюрприз. Решивший попрощаться с жизнью безработный художник Петрович падает с крыши высотки на новенькую дорогущую машину бизнесмена. Стоит ли жалкая жизнь неудачника таких денег? Тем более, что он никогда не сможет их вернуть. Но долг нужно во что бы то ни стало получить, для Эдика это вопрос принципа, прощать других – не в его правилах. Эдик решает, что Петрович будет работать на него бесплатно, он имеет на это полное право, ведь он - настоящий Хозяин жизни. Или ему только так кажется? И все может измениться в любую секунду и перевернуться с точностью до наоборот? Ведь Бог совсем не в деньгах, и к тому же у него отличное чувство юмора.

Тимофей Трибунцев упал на машину Дмитрия Нагиева

Ведущие роли в картине исполнили Дмитрий Нагиев, Тимофей Трибунцев, Владимир Сычёв, Елена Север, Роман Мадянов, Светлана Устинова, Максим Виторган, Андрей Хабаров, Анна Уколова, Артём Бобцов, Константин Мурзенко, Клим Шипенко, Павел Ворожцов, Роман Попов, Борис Зверев, Антон Лапенко, Максим Коновалов, Семён Слепаков, Денис Лебедев, Артём Борзовский и Роман Борзовский.

Российская премьера фильма «БУМЕРанг» состоится в первой половине 2020 года.
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Тимофей Трибунцев упал на машину Дмитрия Нагиева фотографии
Тимофей Трибунцев упал на машину Дмитрия Нагиева фотографии
Тимофей Трибунцев упал на машину Дмитрия Нагиева фотографии
Тимофей Трибунцев упал на машину Дмитрия Нагиева фотографии
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