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Киану Ривз возвращается в «Матрицу»

21 августа
2019 год

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21 августа 2019
Четвертая «Матрица» официально запущена в производство. Им займутся компании Warner Bros. Pictures and Village Roadshow Pictures, сообщает Variety.

Киану Ривз возвращается в «Матрицу»

Режиссером и автором сценария новой части выступит Лана Вачовски, участвовавшая в создании оригинального фильма. К роли Нео вернется Киану Ривз, а Тринити вновь сыграет Кэрри Энн-Мосс.

Подробности сюжета пока не известны, как и исполнитель роли Морфеуса, которого играл Лоуренс Фишборн. Источники издания говорят, что в этом образе может появиться более молодой актер.

Первая «Матрица» вышла в марте 1999 года, получила множество позитивных отзывов и оказала большое влияние на культуру. В прокате три части «Матрицы» вместе собрали более 1,6 млрд долларов.
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