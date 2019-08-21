Киану Ривз возвращается в «Матрицу»

Четвертая «Матрица
» официально запущена в производство. Им займутся компании Warner Bros. Pictures and Village Roadshow Pictures, сообщает Variety
.
Режиссером и автором сценария новой части выступит Лана Вачовски
, участвовавшая в создании оригинального фильма. К роли Нео вернется Киану Ривз
, а Тринити вновь сыграет Кэрри Энн-Мосс
.
Подробности сюжета пока не известны, как и исполнитель роли Морфеуса, которого играл Лоуренс Фишборн
. Источники издания говорят, что в этом образе может появиться более молодой актер.
Первая «Матрица
» вышла в марте 1999 года, получила множество позитивных отзывов и оказала большое влияние на культуру. В прокате три
части «Матрицы» вместе собрали более 1,6 млрд долларов.